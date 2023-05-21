Названы пять способов побороть стресс

Sport24: побороть стресс можно пятью способами

21 мая 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Крепкий сон и правильное питание помогут в борьбе со стрессом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Побороть стресс, который накапливается из-за высокого ритма современной жизни, можно путем соблюдения нескольких правил. Подарить спокойствие могут физическая активность, медитация, здоровый образ жизни, поддержка окружающих и успокоительные напитки. «Одним из самых эффективных способов справиться со стрессом считается физическая активность. Регулярные упражнения способствуют выработке эндорфинов, которые улучшают настроение и снижают уровень тревоги», — пишет Sport24 . Восстановить спокойствие помогут медитация и релаксация, которые улучшают общую психическую устойчивость. Также важно высыпаться, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, заручиться поддержкой семьи и окружающих. Побороть стресс помогут успокоительные напитки, такие как зеленый чай, травяные настои из ромашки, мяты или лаванды. Из биодобавок при стрессе полезен магний, который укрепляет нервную систему.

Побороть стресс, который накапливается из-за высокого ритма современной жизни, можно путем соблюдения нескольких правил. Подарить спокойствие могут физическая активность, медитация, здоровый образ жизни, поддержка окружающих и успокоительные напитки. «Одним из самых эффективных способов справиться со стрессом считается физическая активность. Регулярные упражнения способствуют выработке эндорфинов, которые улучшают настроение и снижают уровень тревоги», — пишет Sport24. Восстановить спокойствие помогут медитация и релаксация, которые улучшают общую психическую устойчивость. Также важно высыпаться, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, заручиться поддержкой семьи и окружающих. Побороть стресс помогут успокоительные напитки, такие как зеленый чай, травяные настои из ромашки, мяты или лаванды. Из биодобавок при стрессе полезен магний, который укрепляет нервную систему.