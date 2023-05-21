Названы пять способов побороть стресс

Побороть стресс, который накапливается из-за высокого ритма современной жизни, можно путем соблюдения нескольких правил. Подарить спокойствие могут физическая активность, медитация, здоровый образ жизни, поддержка окружающих и успокоительные напитки.
«Одним из самых эффективных способов справиться со стрессом считается физическая активность. Регулярные упражнения способствуют выработке эндорфинов, которые улучшают настроение и снижают уровень тревоги», — пишет
Восстановить спокойствие помогут медитация и релаксация, которые улучшают общую психическую устойчивость. Также важно высыпаться, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, заручиться поддержкой семьи и окружающих. Побороть стресс помогут успокоительные напитки, такие как зеленый чай, травяные настои из ромашки, мяты или лаванды. Из биодобавок при стрессе полезен магний, который укрепляет нервную систему.
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