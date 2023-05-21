Названы пять способов побороть стресс

Sport24: побороть стресс можно пятью способами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, ноутбук, работа, кофейня, мужчина, депрессия, фрилансер, фриланс, стресс
Крепкий сон и правильное питание помогут в борьбе со стрессом Фото:

Побороть стресс, который накапливается из-за высокого ритма современной жизни, можно путем соблюдения нескольких правил. Подарить спокойствие могут физическая активность, медитация, здоровый образ жизни, поддержка окружающих и успокоительные напитки.

«Одним из самых эффективных способов справиться со стрессом считается физическая активность. Регулярные упражнения способствуют выработке эндорфинов, которые улучшают настроение и снижают уровень тревоги», — пишет Sport24.

Восстановить спокойствие помогут медитация и релаксация, которые улучшают общую психическую устойчивость. Также важно высыпаться, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, заручиться поддержкой семьи и окружающих. Побороть стресс помогут успокоительные напитки, такие как зеленый чай, травяные настои из ромашки, мяты или лаванды. Из биодобавок при стрессе полезен магний, который укрепляет нервную систему.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Побороть стресс, который накапливается из-за высокого ритма современной жизни, можно путем соблюдения нескольких правил. Подарить спокойствие могут физическая активность, медитация, здоровый образ жизни, поддержка окружающих и успокоительные напитки. «Одним из самых эффективных способов справиться со стрессом считается физическая активность. Регулярные упражнения способствуют выработке эндорфинов, которые улучшают настроение и снижают уровень тревоги», — пишет Sport24. Восстановить спокойствие помогут медитация и релаксация, которые улучшают общую психическую устойчивость. Также важно высыпаться, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, заручиться поддержкой семьи и окружающих. Побороть стресс помогут успокоительные напитки, такие как зеленый чай, травяные настои из ромашки, мяты или лаванды. Из биодобавок при стрессе полезен магний, который укрепляет нервную систему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...