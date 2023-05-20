В Кургане погорельцам выдали 140 жилищных сертификатов

21 мая 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Погорельцы в Кургане получили сертификаты для покупки жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганским погорельцам власти выдали более 140 сертификатов. Жители могут их использовать для возведения нового дома или купить уже готовое жилье. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Погорельцы получили более 140 сертификатов на общую сумму в 216 миллионов рублей. Оформление жилищных сертификатов для пострадавших в результате ЧС 27 апреля и 7 мая, идет без выходных», — написано в посте. В посте также говорится о том, что все курганские погорельцы, имевшие основания на получение материальной помощи, получили по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды и по 50 тысяч рублей в качестве компенсации за полностью утраченное движимое имущество. Пострадавшим от пожаров, как уточняется в telegram-канале, была выдана гуманитарная помощь. Ранее URA.RU писало, как губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил президенту России Владимиру Путину, что жилищные сертификаты будут выданы погорельцам до 12 июня. На строительство домов дополнительно направлены финансовые средства.

Курганским погорельцам власти выдали более 140 сертификатов. Жители могут их использовать для возведения нового дома или купить уже готовое жилье. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Погорельцы получили более 140 сертификатов на общую сумму в 216 миллионов рублей. Оформление жилищных сертификатов для пострадавших в результате ЧС 27 апреля и 7 мая, идет без выходных», — написано в посте. В посте также говорится о том, что все курганские погорельцы, имевшие основания на получение материальной помощи, получили по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды и по 50 тысяч рублей в качестве компенсации за полностью утраченное движимое имущество. Пострадавшим от пожаров, как уточняется в telegram-канале, была выдана гуманитарная помощь. Ранее URA.RU писало, как губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил президенту России Владимиру Путину, что жилищные сертификаты будут выданы погорельцам до 12 июня. На строительство домов дополнительно направлены финансовые средства.