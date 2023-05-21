Пресс-секретарь Зеленского открестился от слов президента о сдаче Бахмута

21 мая 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Сергей Никифоров опроверг слова Владимира Зеленского о сдаче Бахмута Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс секретарь главы Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров иначе растолковал ответ президента о сдаче Бахмута (Артемовска). Он заявил, что Зеленский говорил о другом, тем самым опровергнув заявление о сдаче. «Что касается ответов президента Украины на вопросы о Бахмуте. Вопрос репортера: „Россияне заявили, что взяли Бахмут“. Ответ президента: „Думаю, нет“», — расшифровал Сергей Никифоров ответ украинского президента в соцсетях. Таким образом, пресс-секретарь опроверг заявления о сдаче Бахмута. Путаница возникла из-за того, что журналисты задали два вопроса подряд: «Остается ли Бахмут до сих пор в руках Украины? Россия заявляет, что взяла Бахмут?». Ответ Зеленского прозвучал так: «Я думаю, нет». По версии Никифорова, украинский президент ответил на второй вопрос. Владимир Зеленский 21 мая, отвечая на вопрос журналиста Sky News, заявил, что Бахмут не находится в руках Украины. Об этом он сказал во время саммита стран Большой семерки (G7).

Пресс секретарь главы Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров иначе растолковал ответ президента о сдаче Бахмута (Артемовска). Он заявил, что Зеленский говорил о другом, тем самым опровергнув заявление о сдаче. «Что касается ответов президента Украины на вопросы о Бахмуте. Вопрос репортера: „Россияне заявили, что взяли Бахмут“. Ответ президента: „Думаю, нет“», — расшифровал Сергей Никифоров ответ украинского президента в соцсетях. Таким образом, пресс-секретарь опроверг заявления о сдаче Бахмута. Путаница возникла из-за того, что журналисты задали два вопроса подряд: «Остается ли Бахмут до сих пор в руках Украины? Россия заявляет, что взяла Бахмут?». Ответ Зеленского прозвучал так: «Я думаю, нет». По версии Никифорова, украинский президент ответил на второй вопрос. Владимир Зеленский 21 мая, отвечая на вопрос журналиста Sky News, заявил, что Бахмут не находится в руках Украины. Об этом он сказал во время саммита стран Большой семерки (G7).