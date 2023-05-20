20 мая 2023

В Екатеринбурге силовики устроили рейд на мигрантов

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Протесты мигрантов в поселке Кольцово. Екатеринбург, умвд, полицейская машина, полиция, полицейский
Силовики задержали более 20 мигрантов Фото:

Вечером 20 мая в Екатеринбурге в поселке Горный Щит силовики в ходе рейда задержали более 20 мигрантов, которые находились в столице Урала незаконно. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

«Сотрудники УМВД провели рейд на территории Горного Щита, где поймали свыше 20 мигрантов, которые находились в Екатеринбурге незаконно», — сказано в сообщении. На месте работал врио начальника полиции Екатеринбурга подполковник Александр Кашигин.

Двоих мигрантов силовики выдворят с территории РФ. У одного из задержанных нашли украденный сотовый телефон.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге силовики устроили рейд на складе Ozon. Они проверяли иностранных рабочих в Кольцовском логопарке.

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Вечером 20 мая в Екатеринбурге в поселке Горный Щит силовики в ходе рейда задержали более 20 мигрантов, которые находились в столице Урала незаконно. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудники УМВД провели рейд на территории Горного Щита, где поймали свыше 20 мигрантов, которые находились в Екатеринбурге незаконно», — сказано в сообщении. На месте работал врио начальника полиции Екатеринбурга подполковник Александр Кашигин. Двоих мигрантов силовики выдворят с территории РФ. У одного из задержанных нашли украденный сотовый телефон. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге силовики устроили рейд на складе Ozon. Они проверяли иностранных рабочих в Кольцовском логопарке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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