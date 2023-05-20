В Екатеринбурге силовики устроили рейд на мигрантов

21 мая 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Силовики задержали более 20 мигрантов Фото: Анна Майорова © URA.RU Вечером 20 мая в Екатеринбурге в поселке Горный Щит силовики в ходе рейда задержали более 20 мигрантов, которые находились в столице Урала незаконно. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудники УМВД провели рейд на территории Горного Щита, где поймали свыше 20 мигрантов, которые находились в Екатеринбурге незаконно», — сказано в сообщении. На месте работал врио начальника полиции Екатеринбурга подполковник Александр Кашигин. Двоих мигрантов силовики выдворят с территории РФ. У одного из задержанных нашли украденный сотовый телефон. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге силовики устроили рейд на складе Ozon. Они проверяли иностранных рабочих в Кольцовском логопарке.

Вечером 20 мая в Екатеринбурге в поселке Горный Щит силовики в ходе рейда задержали более 20 мигрантов, которые находились в столице Урала незаконно. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудники УМВД провели рейд на территории Горного Щита, где поймали свыше 20 мигрантов, которые находились в Екатеринбурге незаконно», — сказано в сообщении. На месте работал врио начальника полиции Екатеринбурга подполковник Александр Кашигин. Двоих мигрантов силовики выдворят с территории РФ. У одного из задержанных нашли украденный сотовый телефон. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге силовики устроили рейд на складе Ozon. Они проверяли иностранных рабочих в Кольцовском логопарке.