Курганцы из-за начальства испытывают на работе стресс

SuperJob: курганцы считают начальство основным фактором стресса на работе

21 мая 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

В Кургане сотрудники считают руководство главной причиной стресса на работе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ходе соцопроса выяснилось, что курганцы считают начальство главным стрессовым фактором на работе. Об этом сообщили URA.RU в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы. «На негативное отношение начальства к подчиненным указали 17% опрошенных курганцев. По 6% респондентов испытывают стресс из-за некорректно поставленных задач и невыполнимых сроков», — уточнили в сервисе SuperJob. Организаторы исследования установили, что 15% опрошенных в Кургане считают основным источником нервотрепки поведение коллег, а 11% — непрофессионализм руководства и сослуживцев. По результатам соцопроса оказалось, что низкий уровень заработка нервирует только 8% респондентов. Ранее URA.RU писало, что на работе курганцам сложнее всего общаться с бухгалтерами и программистами. В список также вошли юристы и экономисты, выяснили специалисты сервиса SuperJob.

В ходе соцопроса выяснилось, что курганцы считают начальство главным стрессовым фактором на работе. Об этом сообщили URA.RU в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы. «На негативное отношение начальства к подчиненным указали 17% опрошенных курганцев. По 6% респондентов испытывают стресс из-за некорректно поставленных задач и невыполнимых сроков», — уточнили в сервисе SuperJob. Организаторы исследования установили, что 15% опрошенных в Кургане считают основным источником нервотрепки поведение коллег, а 11% — непрофессионализм руководства и сослуживцев. По результатам соцопроса оказалось, что низкий уровень заработка нервирует только 8% респондентов. Ранее URA.RU писало, что на работе курганцам сложнее всего общаться с бухгалтерами и программистами. В список также вошли юристы и экономисты, выяснили специалисты сервиса SuperJob.