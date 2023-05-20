20 мая 2023
19 мая 2023

Курганцы из-за начальства испытывают на работе стресс

SuperJob: курганцы считают начальство основным фактором стресса на работе
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ОНФ в Горном университете. Екатеринбург, усталость, головная боль
В Кургане сотрудники считают руководство главной причиной стресса на работе Фото:

В ходе соцопроса выяснилось, что курганцы считают начальство главным стрессовым фактором на работе. Об этом сообщили URA.RU в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы.

«На негативное отношение начальства к подчиненным указали 17% опрошенных курганцев. По 6% респондентов испытывают стресс из-за некорректно поставленных задач и невыполнимых сроков», — уточнили в сервисе SuperJob.

Организаторы исследования установили, что 15% опрошенных в Кургане считают основным источником нервотрепки поведение коллег, а 11% — непрофессионализм руководства и сослуживцев. По результатам соцопроса оказалось, что низкий уровень заработка нервирует только 8% респондентов.

Ранее URA.RU писало, что на работе курганцам сложнее всего общаться с бухгалтерами и программистами. В список также вошли юристы и экономисты, выяснили специалисты сервиса SuperJob.

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В ходе соцопроса выяснилось, что курганцы считают начальство главным стрессовым фактором на работе. Об этом сообщили URA.RU в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы. «На негативное отношение начальства к подчиненным указали 17% опрошенных курганцев. По 6% респондентов испытывают стресс из-за некорректно поставленных задач и невыполнимых сроков», — уточнили в сервисе SuperJob. Организаторы исследования установили, что 15% опрошенных в Кургане считают основным источником нервотрепки поведение коллег, а 11% — непрофессионализм руководства и сослуживцев. По результатам соцопроса оказалось, что низкий уровень заработка нервирует только 8% респондентов. Ранее URA.RU писало, что на работе курганцам сложнее всего общаться с бухгалтерами и программистами. В список также вошли юристы и экономисты, выяснили специалисты сервиса SuperJob.
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© Служба новостей «URA.RU»
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