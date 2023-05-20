Курганцы из-за начальства испытывают на работе стресс

В ходе соцопроса выяснилось, что курганцы считают начальство главным стрессовым фактором на работе. Об этом сообщили URA.RU в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы.
«На негативное отношение начальства к подчиненным указали 17% опрошенных курганцев. По 6% респондентов испытывают стресс из-за некорректно поставленных задач и невыполнимых сроков», — уточнили в сервисе SuperJob.
Организаторы исследования установили, что 15% опрошенных в Кургане считают основным источником нервотрепки поведение коллег, а 11% — непрофессионализм руководства и сослуживцев. По результатам соцопроса оказалось, что низкий уровень заработка нервирует только 8% респондентов.
Ранее URA.RU писало, что на работе курганцам сложнее всего общаться с бухгалтерами и программистами. В список также вошли юристы и экономисты, выяснили специалисты сервиса SuperJob.
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