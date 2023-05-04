Курганцы назвали самых вредных коллег по работе

В ходе соцопроса выяснилось, что курганцам сложно общаться на работе с бухгалтерами и программистами

Курганцам на работе сложно находить общий язык с бухгалтерами и программистами Фото: Анна Майорова © URA.RU

На работе курганцам сложнее всего общаться с бухгалтерами и программистами. В список также вошли юристы и экономисты, сообщили URA.RU в сервисе SuperJob.

«Труднее всего курганцам дается общение по рабочим вопросам с финансовыми специалистами и бухгалтерами (9%). Сложности в общении с программистами испытывают 8% опрошенных. О трудностях коммуникации с юристами, рабочими и экономистами говорят по 5% респондентов», — говорится в исследовании.

По итогам соцопроса выяснилось, что курганцам трудно находить общий язык на работе с менеджерами по продажам (3% опрошенных), с менеджерами по персоналу и офис-менеджерами (по 2% респондентов). Опрос показал, что 33% жителей Кургана легко общаются на работе с представителями любых профессий.

По данным исследователей, для каждого десятого курганца сложности в общении зависят не от профессии, а от характера коллеги. «Женщины чаще мужчин говорят о том, что не имеют проблем в общении с представителями других специальностей: 39% против 29%», — говорится в итогах соцопроса.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане назвали десять самых напряженных и нервных работ. В список вошли учителя, таксисты и врачи.