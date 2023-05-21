21 мая 2023

Американист Рогулев: республиканцы бьют по слабым местам в политике Байдена

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Республиканцы ставят Джо Байдена в неудобное положение, заявил Юрий Рогулев Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

В преддверии президентской гонки представители республиканской партии США подсвечивают слабую работу в экономических вопросах офиса главы Белого дома Джо Байдена. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

«Остается полтора года до президентских выборов, и республиканцы ставят Байдена в неудобное положение. Они демонстрируют, что его экономическая политика имеет огромное количество недостатков. Она и так вызывает у американцев опасения и неодобрения. Значительное количество людей не одобряют экономическую политику Байдена. А на госдолге республиканцы отыграются еще больше», — сказал Юрий Рогулев.

Однако, как подчеркнул политолог, представители двух партий найдут компромиссное решение по вопросу увеличения лимита госдолга. «Я думаю, что на 2-3 триллиона лимит госдолга они поднимут. Плюс, по расходам бюджета добьются сокращения. Пусть не на три, а на полтора триллиона долларов», — объяснил американист.

В октябре стало известно, что государственной долг США на 3 октября превысил 31 триллион долларов, что является рекордной отметкой за всю историю страны. Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в письме законодателям сообщила, что уже 1 июня ведомство может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг. При превышении лимита госдолга Соединенным штатам грозит дефолт.

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В преддверии президентской гонки представители республиканской партии США подсвечивают слабую работу в экономических вопросах офиса главы Белого дома Джо Байдена. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев. «Остается полтора года до президентских выборов, и республиканцы ставят Байдена в неудобное положение. Они демонстрируют, что его экономическая политика имеет огромное количество недостатков. Она и так вызывает у американцев опасения и неодобрения. Значительное количество людей не одобряют экономическую политику Байдена. А на госдолге республиканцы отыграются еще больше», — сказал Юрий Рогулев. Однако, как подчеркнул политолог, представители двух партий найдут компромиссное решение по вопросу увеличения лимита госдолга. «Я думаю, что на 2-3 триллиона лимит госдолга они поднимут. Плюс, по расходам бюджета добьются сокращения. Пусть не на три, а на полтора триллиона долларов», — объяснил американист. В октябре стало известно, что государственной долг США на 3 октября превысил 31 триллион долларов, что является рекордной отметкой за всю историю страны. Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в письме законодателям сообщила, что уже 1 июня ведомство может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг. При превышении лимита госдолга Соединенным штатам грозит дефолт.
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