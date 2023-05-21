Какие беспилотники используют Россия и Украина в ходе СВО

21 мая 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Россия и Украина стали массово применять беспилотники в ходе спецоперации Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время спецоперации российская и украинская стороны стали активно применять беспилотные летательные аппараты (БЛА или БПЛА). URA.RU приводит главные военные модели, которые состоят на вооружении у обеих стран. Какие беспилотники есть у Украины Дроны для артиллерии и разведки Беспилотник «Акула» используется для корректировки огня, в том числе американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars. Он оборудован камерой с 30-кратным увеличением. Благодаря этому беспилотник может обнаружить позиции противника на расстоянии нескольких километров. БПЛА «Акула» способен преодолевать расстояние до 60 километров. Беспилотник «Фурия» используется для таких же целей, что и предыдущий образец. Однако дальность его полета ограничена 50 километрами. Дрон способен развивать скорость до 130-140 км/ч. БПЛА «Валькирия» был спроектирован Украиной в 2015 году. Он оснащен оборудованием, которое позволяет вести наблюдение днем и ночью в высоком разрешении. Украинские военные получают визуальную информацию с дрона в разрешении 4К. Дальность работы у них составляет 34 километра от точки запуска. Дроны-камиказде Дрон UJ-22 Airborne может использоваться не только для разведки, но и ударов по позициям противника. К нему можно прикрепить взрывчатку или боеприпасы. UJ-22 Airborne способен развить скорость до 160 км/ч. Радиус работы дрона от точки запуска составляет 800 километров. Украина получила дроны Switchblade 600 от США. Боезаряд дрона оснащен кумулятивно-осколочной боевой частью, схожей с той, что есть у противотанкового комплекса Javelin. Максимальная продолжительность полета Switchblade 600, масса которого составляет 22,7 килограмма, достигает 40 минут. Какие беспилотники есть у России Дроны для артиллерии и разведки Дрон «Орлан-10» используется для разведки и корректировки огня артиллерии. Он может находиться в воздухе до 18 часов. Беспилотник обнаруживает расчеты вражеской техники и автоматически передает координаты на пульт оператора. Также для таких целей армия России задействует беспилотник «Элерон». Беспилотник «Орлан-10» можно было увидеть во время тренировки парада Дня Победы в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU «Одним из основных преимуществ данного изделия является относительная дешевизна его производства, а также длительность полета. Дело в том, что это энергетическая установка. Она не тратит много ресурсов и способна работать на длинных дистанциях», — заявил военный эксперт Александр Степанов, его слова приводит РЕН ТВ. Ударные беспилотники дроны-камиказде Беспилотник «Форпост» получил возможность не только проводить разведку, но и наносить удары по позициям противника. Он может нести снаряд массой до 100 килограмм. Более совершенным, чем предыдущий образец, является дрон «Орион». Он способен нести бомбы и управляемые ракеты. Максимальное время работы в воздухе составляет 40 часов. Дроны «Ланцет», «Куб», «Герань» используются исключительно для атаки. Их используют, потому что стоимость артиллерийских снарядов намного выше, чем производство одного беспилотника таких типов. «Ланцет» во время полета не оставляет теплового следа. Из-за этого украинские тепловизоры не могут его обнаружить. Беспилотник «Куб» запускается с катапульты. Максимальная его скорость составляет 130 км/ч. «Герани» еще называют одноразовыми беспилотниками. Они могут нести на борту взрывчатку весом до 50 килограмм. Благодаря их техническим характеристикам, они способны обойти систему ПВО противника. «Герани» так же как и «Ланцеты» почти не оставляют теплового следа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время спецоперации российская и украинская стороны стали активно применять беспилотные летательные аппараты (БЛА или БПЛА). URA.RU приводит главные военные модели, которые состоят на вооружении у обеих стран. Беспилотник «Акула» используется для корректировки огня, в том числе американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars. Он оборудован камерой с 30-кратным увеличением. Благодаря этому беспилотник может обнаружить позиции противника на расстоянии нескольких километров. БПЛА «Акула» способен преодолевать расстояние до 60 километров. Беспилотник «Фурия» используется для таких же целей, что и предыдущий образец. Однако дальность его полета ограничена 50 километрами. Дрон способен развивать скорость до 130-140 км/ч. Дрон UJ-22 Airborne может использоваться не только для разведки, но и ударов по позициям противника. К нему можно прикрепить взрывчатку или боеприпасы. UJ-22 Airborne способен развить скорость до 160 км/ч. Радиус работы дрона от точки запуска составляет 800 километров. Украина получила дроны Switchblade 600 от США. Боезаряд дрона оснащен кумулятивно-осколочной боевой частью, схожей с той, что есть у противотанкового комплекса Javelin. Максимальная продолжительность полета Switchblade 600, масса которого составляет 22,7 килограмма, достигает 40 минут. Дрон «Орлан-10» используется для разведки и корректировки огня артиллерии. Он может находиться в воздухе до 18 часов. Беспилотник обнаруживает расчеты вражеской техники и автоматически передает координаты на пульт оператора. Также для таких целей армия России задействует беспилотник «Элерон». «Одним из основных преимуществ данного изделия является относительная дешевизна его производства, а также длительность полета. Дело в том, что это энергетическая установка. Она не тратит много ресурсов и способна работать на длинных дистанциях», — заявил военный эксперт Александр Степанов, его слова приводит РЕН ТВ. Беспилотник «Форпост» получил возможность не только проводить разведку, но и наносить удары по позициям противника. Он может нести снаряд массой до 100 килограмм. Более совершенным, чем предыдущий образец, является дрон «Орион». Он способен нести бомбы и управляемые ракеты. Максимальное время работы в воздухе составляет 40 часов. Дроны «Ланцет», «Куб», «Герань» используются исключительно для атаки. Их используют, потому что стоимость артиллерийских снарядов намного выше, чем производство одного беспилотника таких типов. «Ланцет» во время полета не оставляет теплового следа. Из-за этого украинские тепловизоры не могут его обнаружить. Беспилотник «Куб» запускается с катапульты. Максимальная его скорость составляет 130 км/ч.