20 мая 2023
19 мая 2023

На «трассе смерти» в Тюменской области от удара об отбойник погиб пассажир иномарки. Фото, видео

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП
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Один из пассажиров погиб, еще двое и водитель ранены Фото:

На федеральной трассе Тюмень—Ханты-Мансийск 28-летний водитель автомобиля Mercedes въехал в отбойник, от чего погиб пассажир иномарки. Об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«Трагедия на 135-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Автомобиль Mercedes въехал в дорожное ограждение, затем съехал в кювет. Погиб 28-летний пассажир иномарки», — рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Также в машине пострадали оставшиеся двое пассажиров и сам водитель. На данный момент в ведомстве выясняют обстоятельства ДТП.

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На федеральной трассе Тюмень—Ханты-Мансийск 28-летний водитель автомобиля Mercedes въехал в отбойник, от чего погиб пассажир иномарки. Об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «Трагедия на 135-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Автомобиль Mercedes въехал в дорожное ограждение, затем съехал в кювет. Погиб 28-летний пассажир иномарки», — рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Также в машине пострадали оставшиеся двое пассажиров и сам водитель. На данный момент в ведомстве выясняют обстоятельства ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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