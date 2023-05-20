На «трассе смерти» в Тюменской области от удара об отбойник погиб пассажир иномарки. Фото, видео

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП

21 мая 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

Один из пассажиров погиб, еще двое и водитель ранены Фото: Анна Майорова © URA.RU На федеральной трассе Тюмень—Ханты-Мансийск 28-летний водитель автомобиля Mercedes въехал в отбойник, от чего погиб пассажир иномарки. Об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «Трагедия на 135-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Автомобиль Mercedes въехал в дорожное ограждение, затем съехал в кювет. Погиб 28-летний пассажир иномарки», — рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Также в машине пострадали оставшиеся двое пассажиров и сам водитель. На данный момент в ведомстве выясняют обстоятельства ДТП.

На федеральной трассе Тюмень—Ханты-Мансийск 28-летний водитель автомобиля Mercedes въехал в отбойник, от чего погиб пассажир иномарки. Об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «Трагедия на 135-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Автомобиль Mercedes въехал в дорожное ограждение, затем съехал в кювет. Погиб 28-летний пассажир иномарки», — рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Также в машине пострадали оставшиеся двое пассажиров и сам водитель. На данный момент в ведомстве выясняют обстоятельства ДТП.