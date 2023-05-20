В городе ЯНАО вандалы испортили теплую остановку. Фото, видео

21 мая 2023 в 23:56 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске вандал ногами разнес теплую остановку, происшествие попало на видео Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) мужчина ногой разбил стекло теплой остановки на улице Высоцкого. Видео с места происшествия опубликовано в социальных сетях. « Улица Высоцкого. Найти и наказать», — сообщает telegram-канал «NSK». К сообщению прикреплена фотография теплой остановки с разбитым стеклом на двери. Позже в канале появилось видео, на котором видно как мужчина несколько раз с силой пинает дверь остановки, рядом на скамейке сидит девушка и наблюдает за его действиями. В комментариях ноябряне осудили поступок мужчины. Некоторые комментаторы потребовали привлечь мужчину к ответственности за разрушение городского имущества. Последствие вандализма в Ноябрьске Фото: telegram-канал «NSK»

В Ноябрьске (ЯНАО) мужчина ногой разбил стекло теплой остановки на улице Высоцкого. Видео с места происшествия опубликовано в социальных сетях. « Улица Высоцкого. Найти и наказать», — сообщает telegram-канал «NSK». К сообщению прикреплена фотография теплой остановки с разбитым стеклом на двери. Позже в канале появилось видео, на котором видно как мужчина несколько раз с силой пинает дверь остановки, рядом на скамейке сидит девушка и наблюдает за его действиями. В комментариях ноябряне осудили поступок мужчины. Некоторые комментаторы потребовали привлечь мужчину к ответственности за разрушение городского имущества.