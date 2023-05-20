20 мая 2023
19 мая 2023

В городе ЯНАО вандалы испортили теплую остановку. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитые автобусные остановки. Курган, автобусная остановка, разбитое стекло, пассажиры автобуса, разбитая остановка
В Ноябрьске вандал ногами разнес теплую остановку, происшествие попало на видео Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) мужчина ногой разбил стекло теплой остановки на улице Высоцкого. Видео с места происшествия опубликовано в социальных сетях.

« Улица Высоцкого. Найти и наказать», — сообщает telegram-канал «NSK». К сообщению прикреплена фотография теплой остановки с разбитым стеклом на двери. Позже в канале появилось видео, на котором видно как мужчина несколько раз с силой пинает дверь остановки, рядом на скамейке сидит девушка и наблюдает за его действиями.

В комментариях ноябряне осудили поступок мужчины. Некоторые комментаторы потребовали привлечь мужчину к ответственности за разрушение городского имущества.

Последствие вандализма в Ноябрьске
Последствие вандализма в Ноябрьске
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) мужчина ногой разбил стекло теплой остановки на улице Высоцкого. Видео с места происшествия опубликовано в социальных сетях. « Улица Высоцкого. Найти и наказать», — сообщает telegram-канал «NSK». К сообщению прикреплена фотография теплой остановки с разбитым стеклом на двери. Позже в канале появилось видео, на котором видно как мужчина несколько раз с силой пинает дверь остановки, рядом на скамейке сидит девушка и наблюдает за его действиями. В комментариях ноябряне осудили поступок мужчины. Некоторые комментаторы потребовали привлечь мужчину к ответственности за разрушение городского имущества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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