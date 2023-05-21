Рогов: российская авиация наносит удары по складам ВСУ в Запорожской области 22 мая 2023 в 02:15 Размер текста - 17 + ВКС наносят удары по складам с техникой ВСУ, заявил Рогов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВКС России наносит удары по складам в Запорожской области, где расположена военная техника ВСУ. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «ВКС России наносят удары по оккупированной части Запорожской области. ВКС РФ активно работают планирующими бомбами по складам и ангарам с техникой и БК боевиков ВСУ», — написал Рогов в telegram-канале . Рогов сообщил, что речь идет о складах, расположенных в Ореховском районе и на контролируемой нацистами части Пологовского района. Ранее Рогов сообщал, что украинские военнослужащие пытаются прощупать территорию в Запорожье, с целью разведать обстановку. По его мнению, так они готовились к наступлению. ВКС России наносит удары по складам в Запорожской области, где расположена военная техника ВСУ. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «ВКС России наносят удары по оккупированной части Запорожской области. ВКС РФ активно работают планирующими бомбами по складам и ангарам с техникой и БК боевиков ВСУ», — написал Рогов в telegram-канале. Рогов сообщил, что речь идет о складах, расположенных в Ореховском районе и на контролируемой нацистами части Пологовского района. Ранее Рогов сообщал, что украинские военнослужащие пытаются прощупать территорию в Запорожье, с целью разведать обстановку. По его мнению, так они готовились к наступлению. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям