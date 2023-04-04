Рогов: ВСУ прощупывают почву для наступления в Запорожье

04 апреля 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

ВСУ готовятся к наступлению в Запорожье, уверен Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) прощупывают территорию в Запорожье, с целью разведать обстановку. Таким образом они готовятся к предстоящему наступлению. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Увеличение числа ударов по Мелитополю связано с тем, что ВСУ прощупывают территорию и готовятся к наступлению», — отметил Владимир Рогов в беседе с ТАСС. По его словам, украинское наступление на запорожском направлении может начаться в любой момент. Ранее Рогов предположил, что Украина в ходе наступления проведет сухопутную операцию и форсирование Днепра. Также он говорил, что ВСУ стягивают западную технику на запорожский фронт, а также обстреливают Мелитополь, готовясь к полномасштабному наступлению. Рогов призвал усилить систему ПВО в Запорожской области, передает «Национальная служба новостей». ВС РФ также уничтожают иностранных наемников в Запорожье, сообщает RT.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прощупывают территорию в Запорожье, с целью разведать обстановку. Таким образом они готовятся к предстоящему наступлению. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Увеличение числа ударов по Мелитополю связано с тем, что ВСУ прощупывают территорию и готовятся к наступлению», — отметил Владимир Рогов в беседе с ТАСС. По его словам, украинское наступление на запорожском направлении может начаться в любой момент. Ранее Рогов предположил, что Украина в ходе наступления проведет сухопутную операцию и форсирование Днепра. Также он говорил, что ВСУ стягивают западную технику на запорожский фронт, а также обстреливают Мелитополь, готовясь к полномасштабному наступлению. Рогов призвал усилить систему ПВО в Запорожской области, передает «Национальная служба новостей». ВС РФ также уничтожают иностранных наемников в Запорожье, сообщает RT.