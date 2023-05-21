Свердловская пригородная компания обогнала по прибыльности главных российских перевозчиков

22 мая 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

Чистая прибыль Свердловской пригородной компании в 2022 году составила 394 миллиона рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Свердловская пригородная компания стала лучшей по прибыли среди всех перевозчиков на электричках в России по итогам 2022 года. Информация об этом следует из отчетности компаний по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Чистая прибыль Свердловской пригородной компании по итогам 2022 года составила 394 миллиона рублей. Это лучший результат по такому показателю среди всех перевозчиков на электричках в России, передает данные отчетности компаний по РСБУ РБК. В 2021 году чистая прибыль Свердловской пригородной компании составляла 559 миллионов рублей. По итогам прошлого года после компании из Свердловской области по прибыльности расположились Северо-Западная пригородная пассажирская компания (355 миллионов рублей) и «Кубань Экспресс-Пригород» (295 миллионов рублей).

Свердловская пригородная компания стала лучшей по прибыли среди всех перевозчиков на электричках в России по итогам 2022 года. Информация об этом следует из отчетности компаний по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Чистая прибыль Свердловской пригородной компании по итогам 2022 года составила 394 миллиона рублей. Это лучший результат по такому показателю среди всех перевозчиков на электричках в России, передает данные отчетности компаний по РСБУ РБК. В 2021 году чистая прибыль Свердловской пригородной компании составляла 559 миллионов рублей. По итогам прошлого года после компании из Свердловской области по прибыльности расположились Северо-Западная пригородная пассажирская компания (355 миллионов рублей) и «Кубань Экспресс-Пригород» (295 миллионов рублей).