Пользователи Twitter высмеяли слова Зеленского о поддержке Украины большинством стран 22 мая 2023 в 06:11 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский заявил о взаимопонимании с большинством стран Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пользователи Twitter высмеяли слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что большинство стран поддерживают Украину. Украинский лидер заявил о «взаимопонимании с мировым большинством», что привело к критике со стороны пользователей социальной сети. «Наконец-то маленький зеленый чертенок летит домой. А может на другую остановку в туре „трусливо прячущихся и попрошайничающих“?» — написал один из комментаторов. «Ложь, у тебя есть только Запад. Остальные требуют закончить с этим опасным фиаско», — поддержал другой. Также комментаторы заявили, что Владимир Зеленский — «не тот невинный лидер, за которого себя выдает». «Нужно заниматься своими делами и оставить нас в покое, самому оплачивать счета и сражаться в собственных битвах», — подчеркнули они. Ранее в Японии прошел саммит G7, на котором Зеленский сравнил разрушения в Артемовске с последствиями ядерной бомбардировки Хиросимы. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова украинского лидера. Пользователи Twitter высмеяли слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что большинство стран поддерживают Украину. Украинский лидер заявил о «взаимопонимании с мировым большинством», что привело к критике со стороны пользователей социальной сети. «Наконец-то маленький зеленый чертенок летит домой. А может на другую остановку в туре „трусливо прячущихся и попрошайничающих“?» — написал один из комментаторов. «Ложь, у тебя есть только Запад. Остальные требуют закончить с этим опасным фиаско», — поддержал другой. Также комментаторы заявили, что Владимир Зеленский — «не тот невинный лидер, за которого себя выдает». «Нужно заниматься своими делами и оставить нас в покое, самому оплачивать счета и сражаться в собственных битвах», — подчеркнули они. Ранее в Японии прошел саммит G7, на котором Зеленский сравнил разрушения в Артемовске с последствиями ядерной бомбардировки Хиросимы. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова украинского лидера. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям