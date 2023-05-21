Пользователи Twitter высмеяли слова Зеленского о поддержке Украины большинством стран

Пользователи Twitter высмеяли слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что большинство стран поддерживают Украину. Украинский лидер заявил о «взаимопонимании с мировым большинством», что привело к критике со стороны пользователей социальной сети.
«Наконец-то маленький зеленый чертенок летит домой. А может на другую остановку в туре „трусливо прячущихся и попрошайничающих“?» — написал один из комментаторов. «Ложь, у тебя есть только Запад. Остальные требуют закончить с этим опасным фиаско», — поддержал другой.
Также комментаторы заявили, что Владимир Зеленский — «не тот невинный лидер, за которого себя выдает». «Нужно заниматься своими делами и оставить нас в покое, самому оплачивать счета и сражаться в собственных битвах», — подчеркнули они.
Ранее в Японии прошел саммит G7, на котором Зеленский сравнил разрушения в Артемовске с последствиями ядерной бомбардировки Хиросимы. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова украинского лидера.
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