21 мая 2023

Пользователи Twitter высмеяли слова Зеленского о поддержке Украины большинством стран

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский заявил о взаимопонимании с большинством стран Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пользователи Twitter высмеяли слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что большинство стран поддерживают Украину. Украинский лидер заявил о «взаимопонимании с мировым большинством», что привело к критике со стороны пользователей социальной сети.

«Наконец-то маленький зеленый чертенок летит домой. А может на другую остановку в туре „трусливо прячущихся и попрошайничающих“?» — написал один из комментаторов. «Ложь, у тебя есть только Запад. Остальные требуют закончить с этим опасным фиаско», — поддержал другой.

Также комментаторы заявили, что Владимир Зеленский — «не тот невинный лидер, за которого себя выдает». «Нужно заниматься своими делами и оставить нас в покое, самому оплачивать счета и сражаться в собственных битвах», — подчеркнули они.

Ранее в Японии прошел саммит G7, на котором Зеленский сравнил разрушения в Артемовске с последствиями ядерной бомбардировки Хиросимы. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова украинского лидера.

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Пользователи Twitter высмеяли слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что большинство стран поддерживают Украину. Украинский лидер заявил о «взаимопонимании с мировым большинством», что привело к критике со стороны пользователей социальной сети. «Наконец-то маленький зеленый чертенок летит домой. А может на другую остановку в туре „трусливо прячущихся и попрошайничающих“?» — написал один из комментаторов. «Ложь, у тебя есть только Запад. Остальные требуют закончить с этим опасным фиаско», — поддержал другой. Также комментаторы заявили, что Владимир Зеленский — «не тот невинный лидер, за которого себя выдает». «Нужно заниматься своими делами и оставить нас в покое, самому оплачивать счета и сражаться в собственных битвах», — подчеркнули они. Ранее в Японии прошел саммит G7, на котором Зеленский сравнил разрушения в Артемовске с последствиями ядерной бомбардировки Хиросимы. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова украинского лидера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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