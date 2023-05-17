17 мая 2023
16 мая 2023

Кинотеатры ХМАО готовят показы «Форсажа 10» вопреки санкциям

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Кинотеатр. Курган , кинотеатр, зрители
В кинотеатрах планируют показать фильм в конце мая Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В кинотеатрах Ханты-Мансийского автономного округа планируют показать фильм «Форсаж 10» несмотря на западные санкции. Об этом URA.RU сообщили представители югорских кинозалов.

«В афише у нас указано, что с 18 мая, но пока сеансов нет. В конце мая скорее всего будет», — пояснили в кинотеатре «Мир» в Сургуте. В Ханты-Мансийске также готовятся показать голливудскую новинку. «Должен выйти, но пока еще расписания нет», — добавили в кинотеатре «Киностар».

Тем временем в Нижневартовске еще не анонсировали показы ленты. «Пока не показываем, и не известно будем ли», — сообщили в кинотеатре Galaxy Star.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО фильм «Вызов», снятый в космосе, стал лидером апрельского кинопроката. Число зрителей почти в три раза превысило желающих посмотреть кинокартину «Джон Уик 4».

Иностранные кинокомпании отменили прокат голливудских новинок в России в рамках санкционного давления. Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР, а санкции наносят больше ущерба тем странам, которые их вводят.

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В кинотеатрах Ханты-Мансийского автономного округа планируют показать фильм «Форсаж 10» несмотря на западные санкции. Об этом URA.RU сообщили представители югорских кинозалов. «В афише у нас указано, что с 18 мая, но пока сеансов нет. В конце мая скорее всего будет», — пояснили в кинотеатре «Мир» в Сургуте. В Ханты-Мансийске также готовятся показать голливудскую новинку. «Должен выйти, но пока еще расписания нет», — добавили в кинотеатре «Киностар». Тем временем в Нижневартовске еще не анонсировали показы ленты. «Пока не показываем, и не известно будем ли», — сообщили в кинотеатре Galaxy Star. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО фильм «Вызов», снятый в космосе, стал лидером апрельского кинопроката. Число зрителей почти в три раза превысило желающих посмотреть кинокартину «Джон Уик 4». Иностранные кинокомпании отменили прокат голливудских новинок в России в рамках санкционного давления. Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР, а санкции наносят больше ущерба тем странам, которые их вводят.
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