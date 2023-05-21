21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

Жители ЯНАО рассказали о своих фобиях на работе

SuperJob: жители ЯНАО боятся увольнения и потери источника дохода
© Служба новостей «URA.RU»
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Каждый восьмой житель ЯНАО боится быть уволенным Фото:

Больше всего жители ЯНАО боятся быть уволенными и, как следствие, потерять источник дохода, сообщили URA.RU в пресс-службе SuperJob.

«Самый распространенный страх, связанный с работой, — это страх увольнения, потери должности и источника доходов боится каждый восьмой житель ЯНАО (12%). На втором месте — опасения по поводу задержки или невыплаты зарплаты (в них признались 10%), на третьем — страх не оправдать ожиданий и боязнь руководства (по 5%)», — говорится в исследовании.

Ямальцы также боятся, что их недооценивают на работе, а еще нестабильности и банкротства компании. В список фобий вошли: боязнь коллектива, страх потерять здоровье из-за работы, переработки, выгорание и невостребованность. Оказывается, что 8% боятся, что их обманет работодатель или у них недостаточно квалификации как у специалиста.

Ранее жители округа с высокой зарплатой признали, что трудоустроиться им помогли связи. Так считают 49% опрошенных ямальцев.

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Больше всего жители ЯНАО боятся быть уволенными и, как следствие, потерять источник дохода, сообщили URA.RU в пресс-службе SuperJob. «Самый распространенный страх, связанный с работой, — это страх увольнения, потери должности и источника доходов боится каждый восьмой житель ЯНАО (12%). На втором месте — опасения по поводу задержки или невыплаты зарплаты (в них признались 10%), на третьем — страх не оправдать ожиданий и боязнь руководства (по 5%)», — говорится в исследовании. Ямальцы также боятся, что их недооценивают на работе, а еще нестабильности и банкротства компании. В список фобий вошли: боязнь коллектива, страх потерять здоровье из-за работы, переработки, выгорание и невостребованность. Оказывается, что 8% боятся, что их обманет работодатель или у них недостаточно квалификации как у специалиста. Ранее жители округа с высокой зарплатой признали, что трудоустроиться им помогли связи. Так считают 49% опрошенных ямальцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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