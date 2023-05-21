Жители ЯНАО рассказали о своих фобиях на работе

SuperJob: жители ЯНАО боятся увольнения и потери источника дохода

22 мая 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Каждый восьмой житель ЯНАО боится быть уволенным Фото: Денис Моргунов © URA.RU Больше всего жители ЯНАО боятся быть уволенными и, как следствие, потерять источник дохода, сообщили URA.RU в пресс-службе SuperJob. «Самый распространенный страх, связанный с работой, — это страх увольнения, потери должности и источника доходов боится каждый восьмой житель ЯНАО (12%). На втором месте — опасения по поводу задержки или невыплаты зарплаты (в них признались 10%), на третьем — страх не оправдать ожиданий и боязнь руководства (по 5%)», — говорится в исследовании. Ямальцы также боятся, что их недооценивают на работе, а еще нестабильности и банкротства компании. В список фобий вошли: боязнь коллектива, страх потерять здоровье из-за работы, переработки, выгорание и невостребованность. Оказывается, что 8% боятся, что их обманет работодатель или у них недостаточно квалификации как у специалиста. Ранее жители округа с высокой зарплатой признали, что трудоустроиться им помогли связи. Так считают 49% опрошенных ямальцев.

Больше всего жители ЯНАО боятся быть уволенными и, как следствие, потерять источник дохода, сообщили URA.RU в пресс-службе SuperJob. «Самый распространенный страх, связанный с работой, — это страх увольнения, потери должности и источника доходов боится каждый восьмой житель ЯНАО (12%). На втором месте — опасения по поводу задержки или невыплаты зарплаты (в них признались 10%), на третьем — страх не оправдать ожиданий и боязнь руководства (по 5%)», — говорится в исследовании. Ямальцы также боятся, что их недооценивают на работе, а еще нестабильности и банкротства компании. В список фобий вошли: боязнь коллектива, страх потерять здоровье из-за работы, переработки, выгорание и невостребованность. Оказывается, что 8% боятся, что их обманет работодатель или у них недостаточно квалификации как у специалиста. Ранее жители округа с высокой зарплатой признали, что трудоустроиться им помогли связи. Так считают 49% опрошенных ямальцев.