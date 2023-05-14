14 мая 2023
13 мая 2023
12 мая 2023

Жители ЯНАО с высоким доходом признали, что построили карьеру за счет связей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, рукопожатие, чиновники, депутаты
Жители ЯНАО с доходом выше среднего чаще признают, что связи помогли им построить карьеру Фото:

Почти половина жителей ЯНАО с высоким доходом считают, что связи помогли им построить карьеру. При этом по мнению ямальцев, это не является главным фактором в успехах в работе, сообщили URA.RU в сервисе SuperJob.

«Жители ЯНАО с доходом выше среднего чаще признают, что связи помогли им построить карьеру, но отказываются считать их главным фактором успеха. Сегодня 30% убеждены, что именно знакомства — важнейший фактор, влияющий на профессиональный рост. В том, что личные связи не имеют значения, главное — профессионализм, уверены 15%. По мнению каждого второго жителя ЯНАО (49%), связи помогают строить карьеру, однако это не самое важное», — сказано в сообщении.

Мужчины больше женщин убеждены в том, личные связи важны в работе — 38% против 23%. Однако женщины чаще высказывают, что знакомства в карьере помогают, но это не главное — 54% против 41%. Примечательно, что 32% работодателей рассказали, что связи в их организации никак не влияют на карьерный рост.

Ранее ямальцы рассказали, кого считают самыми вредными коллегами по работе. По мнению жителей округа, это бухгалтеры и программисты.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Почти половина жителей ЯНАО с высоким доходом считают, что связи помогли им построить карьеру. При этом по мнению ямальцев, это не является главным фактором в успехах в работе, сообщили URA.RU в сервисе SuperJob. «Жители ЯНАО с доходом выше среднего чаще признают, что связи помогли им построить карьеру, но отказываются считать их главным фактором успеха. Сегодня 30% убеждены, что именно знакомства — важнейший фактор, влияющий на профессиональный рост. В том, что личные связи не имеют значения, главное — профессионализм, уверены 15%. По мнению каждого второго жителя ЯНАО (49%), связи помогают строить карьеру, однако это не самое важное», — сказано в сообщении. Мужчины больше женщин убеждены в том, личные связи важны в работе — 38% против 23%. Однако женщины чаще высказывают, что знакомства в карьере помогают, но это не главное — 54% против 41%. Примечательно, что 32% работодателей рассказали, что связи в их организации никак не влияют на карьерный рост. Ранее ямальцы рассказали, кого считают самыми вредными коллегами по работе. По мнению жителей округа, это бухгалтеры и программисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...