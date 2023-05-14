Жители ЯНАО с высоким доходом признали, что построили карьеру за счет связей

15 мая 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО с доходом выше среднего чаще признают, что связи помогли им построить карьеру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Почти половина жителей ЯНАО с высоким доходом считают, что связи помогли им построить карьеру. При этом по мнению ямальцев, это не является главным фактором в успехах в работе, сообщили URA.RU в сервисе SuperJob. «Жители ЯНАО с доходом выше среднего чаще признают, что связи помогли им построить карьеру, но отказываются считать их главным фактором успеха. Сегодня 30% убеждены, что именно знакомства — важнейший фактор, влияющий на профессиональный рост. В том, что личные связи не имеют значения, главное — профессионализм, уверены 15%. По мнению каждого второго жителя ЯНАО (49%), связи помогают строить карьеру, однако это не самое важное», — сказано в сообщении. Мужчины больше женщин убеждены в том, личные связи важны в работе — 38% против 23%. Однако женщины чаще высказывают, что знакомства в карьере помогают, но это не главное — 54% против 41%. Примечательно, что 32% работодателей рассказали, что связи в их организации никак не влияют на карьерный рост. Ранее ямальцы рассказали, кого считают самыми вредными коллегами по работе. По мнению жителей округа, это бухгалтеры и программисты.

Почти половина жителей ЯНАО с высоким доходом считают, что связи помогли им построить карьеру. При этом по мнению ямальцев, это не является главным фактором в успехах в работе, сообщили URA.RU в сервисе SuperJob. «Жители ЯНАО с доходом выше среднего чаще признают, что связи помогли им построить карьеру, но отказываются считать их главным фактором успеха. Сегодня 30% убеждены, что именно знакомства — важнейший фактор, влияющий на профессиональный рост. В том, что личные связи не имеют значения, главное — профессионализм, уверены 15%. По мнению каждого второго жителя ЯНАО (49%), связи помогают строить карьеру, однако это не самое важное», — сказано в сообщении. Мужчины больше женщин убеждены в том, личные связи важны в работе — 38% против 23%. Однако женщины чаще высказывают, что знакомства в карьере помогают, но это не главное — 54% против 41%. Примечательно, что 32% работодателей рассказали, что связи в их организации никак не влияют на карьерный рост. Ранее ямальцы рассказали, кого считают самыми вредными коллегами по работе. По мнению жителей округа, это бухгалтеры и программисты.