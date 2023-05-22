22 мая 2023
21 мая 2023

Жилищный сертификат в Кургане: какая недвижимость доступна погорельцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , квартира, ипотека, брусника, многоквартирный дом, многоэтажка
Курганским погорельцам рассказали, на что можно потратить жилищный сертификат Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Жители Курганской области, пострадавшие от весенних пожаров, начали получать жилищные сертификаты. До настоящего момента выдано 220 таких документов. Корреспондент URA.RU проанализировала региональный рынок недвижимости и определила, на что можно потратить средства из жилищного сертификата.

«Средняя сумма, которую начисляют по жилищному сертификату — около 1 542 000 рублей. Стоимость 1 кв. м. для начисления выплаты равна показателю средней рыночной стоимости для Курганской области на дату введения режима ЧС — то есть 57 823 рубля. Размер компенсации определяется: 33 кв. м. для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м. на семью из двух человек и по 18 кв. м. на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и более», — рассказали URA.RU эксперты.

Журналист агентства определила, что до 1 500 000 рублей на курганском рынке недвижимости в сфере продажи квартир более 120 объявлений. Наибольшее количество предложений приходится на однокомнатные и двухкомнатные (больше 70 и около 30 объявлений соответственно). За данную сумму можно купить студию в центре Кургана или однокомнатную квартиру в удаленных микрорайонах города. Между тем, также можно приобрести частный или дачный дом с удобствами на улице, без газового снабжения.

Получат жилищные сертификаты жители Кургана, села Юлдуса, деревни Плоское, села Кодское, деревень, Нечунаева, Мишагина и Могилева, у кого в результате пожара было утрачено единственное жилье. С этим сертификатом можно оплатить полную или частичную стоимость жилплощади, перепланировку или ремонт квартиры и дома. Также жилищный сертификат можно потратить на первый взнос по ипотеке, на снижение общей суммы долга, и расширение строительства (например, пристрой).

Пострадавшие от пожаров жители, помимо сертификатов, также получат денежные компенсации. В случае, если потерянная недвижимость была единственным жильем — 300 000 рублей, а в случае, если сгорел садовый дом или построенный на участке на праве собственности — 100 000 рублей.

Ранее URA.RU писало о том, какие выплаты могут получить курганские погорельцы. Глава региона Вадим Шумков заявил, что более 2 500 пострадавших от масштабных пожаров уже получили обещанную компенсацию.

В Западном продают двухкомнатную квартиру с центральным отоплением и водоснабжением за 990 000 рублей
В Западном продают двухкомнатную квартиру с центральным отоплением и водоснабжением за 990 000 рублей
Фото:
В Кургане отдельно стоящий трехкомнатный дом в Восточном за 1 350 000 рублей с газом и колонкой с водой
В Кургане отдельно стоящий трехкомнатный дом в Восточном за 1 350 000 рублей с газом и колонкой с водой
Фото:
Погорельцам предлагают за 1 500 000 купить дом на 15 соток в СНТ Патронное с баней, теплицами и парниками
Погорельцам предлагают за 1 500 000 купить дом на 15 соток в СНТ Патронное с баней, теплицами и парниками
Фото:
За 1 000 000 рублей можно приобрести дачный участок в СНТ «Поле Чудес» с баней, двумя комнатами и огородом
За 1 000 000 рублей можно приобрести дачный участок в СНТ «Поле Чудес» с баней, двумя комнатами и огородом
Фото:
Курганские погорельцы смогут приобрести квартиру в центре с телефоном, интернетом, горячей и холодной водой
Курганские погорельцы смогут приобрести квартиру в центре с телефоном, интернетом, горячей и холодной водой
Фото:
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Жители Курганской области, пострадавшие от весенних пожаров, начали получать жилищные сертификаты. До настоящего момента выдано 220 таких документов. Корреспондент URA.RU проанализировала региональный рынок недвижимости и определила, на что можно потратить средства из жилищного сертификата. «Средняя сумма, которую начисляют по жилищному сертификату — около 1 542 000 рублей. Стоимость 1 кв. м. для начисления выплаты равна показателю средней рыночной стоимости для Курганской области на дату введения режима ЧС — то есть 57 823 рубля. Размер компенсации определяется: 33 кв. м. для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м. на семью из двух человек и по 18 кв. м. на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и более», — рассказали URA.RU эксперты. Журналист агентства определила, что до 1 500 000 рублей на курганском рынке недвижимости в сфере продажи квартир более 120 объявлений. Наибольшее количество предложений приходится на однокомнатные и двухкомнатные (больше 70 и около 30 объявлений соответственно). За данную сумму можно купить студию в центре Кургана или однокомнатную квартиру в удаленных микрорайонах города. Между тем, также можно приобрести частный или дачный дом с удобствами на улице, без газового снабжения. Получат жилищные сертификаты жители Кургана, села Юлдуса, деревни Плоское, села Кодское, деревень, Нечунаева, Мишагина и Могилева, у кого в результате пожара было утрачено единственное жилье. С этим сертификатом можно оплатить полную или частичную стоимость жилплощади, перепланировку или ремонт квартиры и дома. Также жилищный сертификат можно потратить на первый взнос по ипотеке, на снижение общей суммы долга, и расширение строительства (например, пристрой). Пострадавшие от пожаров жители, помимо сертификатов, также получат денежные компенсации. В случае, если потерянная недвижимость была единственным жильем — 300 000 рублей, а в случае, если сгорел садовый дом или построенный на участке на праве собственности — 100 000 рублей. Ранее URA.RU писало о том, какие выплаты могут получить курганские погорельцы. Глава региона Вадим Шумков заявил, что более 2 500 пострадавших от масштабных пожаров уже получили обещанную компенсацию.
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