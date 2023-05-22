Жилищный сертификат в Кургане: какая недвижимость доступна погорельцам

Курганским погорельцам рассказали, на что можно потратить жилищный сертификат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Жители Курганской области, пострадавшие от весенних пожаров, начали получать жилищные сертификаты. До настоящего момента выдано 220 таких документов. Корреспондент URA.RU проанализировала региональный рынок недвижимости и определила, на что можно потратить средства из жилищного сертификата.

«Средняя сумма, которую начисляют по жилищному сертификату — около 1 542 000 рублей. Стоимость 1 кв. м. для начисления выплаты равна показателю средней рыночной стоимости для Курганской области на дату введения режима ЧС — то есть 57 823 рубля. Размер компенсации определяется: 33 кв. м. для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м. на семью из двух человек и по 18 кв. м. на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и более», — рассказали URA.RU эксперты.

Журналист агентства определила, что до 1 500 000 рублей на курганском рынке недвижимости в сфере продажи квартир более 120 объявлений. Наибольшее количество предложений приходится на однокомнатные и двухкомнатные (больше 70 и около 30 объявлений соответственно). За данную сумму можно купить студию в центре Кургана или однокомнатную квартиру в удаленных микрорайонах города. Между тем, также можно приобрести частный или дачный дом с удобствами на улице, без газового снабжения.

Получат жилищные сертификаты жители Кургана, села Юлдуса, деревни Плоское, села Кодское, деревень, Нечунаева, Мишагина и Могилева, у кого в результате пожара было утрачено единственное жилье. С этим сертификатом можно оплатить полную или частичную стоимость жилплощади, перепланировку или ремонт квартиры и дома. Также жилищный сертификат можно потратить на первый взнос по ипотеке, на снижение общей суммы долга, и расширение строительства (например, пристрой).

Пострадавшие от пожаров жители, помимо сертификатов, также получат денежные компенсации. В случае, если потерянная недвижимость была единственным жильем — 300 000 рублей, а в случае, если сгорел садовый дом или построенный на участке на праве собственности — 100 000 рублей.

Ранее URA.RU писало о том, какие выплаты могут получить курганские погорельцы. Глава региона Вадим Шумков заявил, что более 2 500 пострадавших от масштабных пожаров уже получили обещанную компенсацию.

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