Наталья Краснова оголила грудь для афиши своих концертов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинский блогер Наталья Краснова с миллионной аудиторией подписчиков опубликовала идею новой афиши для своих стендап концертов. На ней она позирует без бюстгальтера, но все пикантные места перекрыты информацией о событии.

«Тут у меня возникла идея вот такой афиши на мои стендап концерты. Че скажете? За это могут наказать?» — написала Краснова в своем telegram-канале.

Под записью блогер искала помощи у юристов. Она хотела получить информацию, чем чреват такой перформанс и какие штрафы могут за это выписать.

Подписчики с юмором отнеслись к идее. Некоторые из них просят и вовсе убрать скрывающую грудь надпись, другие просят не вешать подобную афишу на оживленных магистралях, дабы избежать ДТП из-за того, что водители могут отвлечься.

Краснова попала во внимание широкой общественности после ее обращения к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии в 2018 году. Тогда она поинтересовалась у президента, когда блогерство признают официальной профессией. Помимо блога Краснова пишет книги, песни и стендап.