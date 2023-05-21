21 мая 2023
20 мая 2023

Блогер-миллионник из Челябинска опубликовала провокационную афишу своих концертов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", второй день, встреча с Сергеем Лавровым. Москва, краснова наталья
Наталья Краснова оголила грудь для афиши своих концертов Фото:

Челябинский блогер Наталья Краснова с миллионной аудиторией подписчиков опубликовала идею новой афиши для своих стендап концертов. На ней она позирует без бюстгальтера, но все пикантные места перекрыты информацией о событии.

«Тут у меня возникла идея вот такой афиши на мои стендап концерты. Че скажете? За это могут наказать?» — написала Краснова в своем telegram-канале.

Под записью блогер искала помощи у юристов. Она хотела получить информацию, чем чреват такой перформанс и какие штрафы могут за это выписать.

Подписчики с юмором отнеслись к идее. Некоторые из них просят и вовсе убрать скрывающую грудь надпись, другие просят не вешать подобную афишу на оживленных магистралях, дабы избежать ДТП из-за того, что водители могут отвлечься.

Краснова попала во внимание широкой общественности после ее обращения к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии в 2018 году. Тогда она поинтересовалась у президента, когда блогерство признают официальной профессией. Помимо блога Краснова пишет книги, песни и стендап.

Новая идея афиши стендап-концертов Натальи Красновой
Новая идея афиши стендап-концертов Натальи Красновой
Фото:

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Челябинский блогер Наталья Краснова с миллионной аудиторией подписчиков опубликовала идею новой афиши для своих стендап концертов. На ней она позирует без бюстгальтера, но все пикантные места перекрыты информацией о событии. «Тут у меня возникла идея вот такой афиши на мои стендап концерты. Че скажете? За это могут наказать?» — написала Краснова в своем telegram-канале. Под записью блогер искала помощи у юристов. Она хотела получить информацию, чем чреват такой перформанс и какие штрафы могут за это выписать. Подписчики с юмором отнеслись к идее. Некоторые из них просят и вовсе убрать скрывающую грудь надпись, другие просят не вешать подобную афишу на оживленных магистралях, дабы избежать ДТП из-за того, что водители могут отвлечься. Краснова попала во внимание широкой общественности после ее обращения к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии в 2018 году. Тогда она поинтересовалась у президента, когда блогерство признают официальной профессией. Помимо блога Краснова пишет книги, песни и стендап.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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