21 мая 2023
20 мая 2023

В полиции раскрыли детали обысков у пермских чиновников

ГУ МВД по Пермскому краю: в администрации Индустриального района прошли обыски из-за мошенничества
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, погоны, полиция
В полиции возбуждено уголовное дело Фото:

Обыски, которые прошли утром 22 мая в администрации Индустриального района, связаны с расследованием уголовного дела по статье «Мошенничество». Об этом URA.RU сказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество“. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленный установление всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказали в полиции. При этом в ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по факту обнаруженного преступления, а не как следствие задержания замглавы района Дмитрия Безденежных.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики выломали дверь в кабинет заместителя главы Индустриального района Дмитрия Безденежных. После проведенных обысков чиновник был задержан.

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Обыски, которые прошли утром 22 мая в администрации Индустриального района, связаны с расследованием уголовного дела по статье «Мошенничество». Об этом URA.RU сказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество“. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленный установление всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказали в полиции. При этом в ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по факту обнаруженного преступления, а не как следствие задержания замглавы района Дмитрия Безденежных. Ранее URA.RU сообщало, что силовики выломали дверь в кабинет заместителя главы Индустриального района Дмитрия Безденежных. После проведенных обысков чиновник был задержан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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