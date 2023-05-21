В полиции раскрыли детали обысков у пермских чиновников

Обыски, которые прошли утром 22 мая в администрации Индустриального района, связаны с расследованием уголовного дела по статье «Мошенничество». Об этом URA.RU сказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество“. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленный установление всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказали в полиции. При этом в ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по факту обнаруженного преступления, а не как следствие задержания замглавы района Дмитрия Безденежных.
Ранее URA.RU сообщало, что силовики выломали дверь в кабинет заместителя главы Индустриального района Дмитрия Безденежных. После проведенных обысков чиновник был задержан.
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