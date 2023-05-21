21 мая 2023
20 мая 2023

Под окнами в пермском ЖК найден труп женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды ЖК Арсенал. Пермь, двор, детский городок, автомобили во дворе, автомобили, жк арсенал
Трагедия произошла в пермском ЖК «Арсенал» Фото:

В Перми под окнами ЖК «Арсенал» обнаружен труп женщины. Пермячка впала окна 24 этажа и скончалась на месте. Информацию об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Женщина выпала из окна 24 этажа по ул. Красные Казары, 67. Это было ужасно: сначала крик, а потом очень громкий хлопок», — рассказали очевидцы случившегося. В министерстве здравоохранения факт случившегося подтвердили, сообщив, что пермячка скончалась до приезда скорой помощи.

Местные жители вызвали сотрудников правоохранительных органов. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

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В Перми под окнами ЖК «Арсенал» обнаружен труп женщины. Пермячка впала окна 24 этажа и скончалась на месте. Информацию об этом URA.RU сообщили местные жители. «Женщина выпала из окна 24 этажа по ул. Красные Казары, 67. Это было ужасно: сначала крик, а потом очень громкий хлопок», — рассказали очевидцы случившегося. В министерстве здравоохранения факт случившегося подтвердили, сообщив, что пермячка скончалась до приезда скорой помощи. Местные жители вызвали сотрудников правоохранительных органов. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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