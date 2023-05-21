Под окнами в пермском ЖК найден труп женщины

Трагедия произошла в пермском ЖК «Арсенал»
В Перми под окнами ЖК «Арсенал» обнаружен труп женщины. Пермячка впала окна 24 этажа и скончалась на месте. Информацию об этом URA.RU сообщили местные жители.
«Женщина выпала из окна 24 этажа по ул. Красные Казары, 67. Это было ужасно: сначала крик, а потом очень громкий хлопок», — рассказали очевидцы случившегося. В министерстве здравоохранения факт случившегося подтвердили, сообщив, что пермячка скончалась до приезда скорой помощи.
Местные жители вызвали сотрудников правоохранительных органов. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.
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