21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

Тюменские власти рассказали о местах, где разрешено купаться

В Тюмени с 20 мая открылся купальный сезон
© Служба новостей «URA.RU»
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Жаркий вечер на берегу Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, море, лето, жара, отпуск, плавание, купание, отдых на море, отдых на берегу, жаркий день
Пляжные зоны обустроили на трех тюменских озерах Фото:

С 20 мая в Тюмени открылся купальный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Пляжные зоны обустроили на трех озерах.

«Для купания обустроены пляжные зоны на озерах Верхнем Кривом (район Верхнего бора), Липовом (25-й км объездной дороги Тюмени) и пруду Лесном (лесной массив ТЭЦ-2), но открытие сезона на них будет зависеть от санитарного состояния воды и степени готовности к организации пляжного отдыха», — говорится в сообщении пресс-службы. Там также добавили, что санитарно-эпидемиологические заключения водоемам пока не выдавались.

Также отдых разрешен на водоемах, где не организованы пляжные зоны. Среди них:

  • река Тура;
  • пруды Войновский, Южный, обводненные карьеры Северный, Утиный и Школьный;
  • в сквере Серебряные ключи.

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С 20 мая в Тюмени открылся купальный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Пляжные зоны обустроили на трех озерах. «Для купания обустроены пляжные зоны на озерах Верхнем Кривом (район Верхнего бора), Липовом (25-й км объездной дороги Тюмени) и пруду Лесном (лесной массив ТЭЦ-2), но открытие сезона на них будет зависеть от санитарного состояния воды и степени готовности к организации пляжного отдыха», — говорится в сообщении пресс-службы. Там также добавили, что санитарно-эпидемиологические заключения водоемам пока не выдавались. Также отдых разрешен на водоемах, где не организованы пляжные зоны. Среди них:
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© Служба новостей «URA.RU»
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