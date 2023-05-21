Тюменские власти рассказали о местах, где разрешено купаться

В Тюмени с 20 мая открылся купальный сезон

Пляжные зоны обустроили на трех тюменских озерах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 20 мая в Тюмени открылся купальный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Пляжные зоны обустроили на трех озерах.

«Для купания обустроены пляжные зоны на озерах Верхнем Кривом (район Верхнего бора), Липовом (25-й км объездной дороги Тюмени) и пруду Лесном (лесной массив ТЭЦ-2), но открытие сезона на них будет зависеть от санитарного состояния воды и степени готовности к организации пляжного отдыха», — говорится в сообщении пресс-службы. Там также добавили, что санитарно-эпидемиологические заключения водоемам пока не выдавались.

Также отдых разрешен на водоемах, где не организованы пляжные зоны. Среди них: