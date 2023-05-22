Властям предложили отправлять туристов в заброшенные свердловские тюрьмы

22 мая 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Заброшенные тюрьмы также могут стать интересны туристам Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Помимо перевала Дятлова в Ивдельском городском округе (Свердловская область) туристически привлекательным объектом может стать закрытая в 2019 году исправительная колония особого режима «Черный беркут». С таким предложением выступил один из участников дискуссий, передает корреспондент URA.RU. «Думаю, что можно создать туристический маршрут для туристов „без рюкзака“. Например, помимо перевала Дятлова, отправиться в заброшенную тюрьму „Черный беркут“ и посетить Ивдель. Это будет бомба», — заявил один из слушателей во время публичных обсуждений туристического развития севера в креативном кластере «Домна». Представители туризма обещали подумать над этим предложением. Ранее свердловские власти задумались о развитии железнодорожного транспорта до города Ивделя, чтобы привлечь еще больше туристов на перевал Дятлова. Также планируется разместить визит-центры в поселке Вижай и Ивделе.

Помимо перевала Дятлова в Ивдельском городском округе (Свердловская область) туристически привлекательным объектом может стать закрытая в 2019 году исправительная колония особого режима «Черный беркут». С таким предложением выступил один из участников дискуссий, передает корреспондент URA.RU. «Думаю, что можно создать туристический маршрут для туристов „без рюкзака“. Например, помимо перевала Дятлова, отправиться в заброшенную тюрьму „Черный беркут“ и посетить Ивдель. Это будет бомба», — заявил один из слушателей во время публичных обсуждений туристического развития севера в креативном кластере «Домна». Представители туризма обещали подумать над этим предложением. Ранее свердловские власти задумались о развитии железнодорожного транспорта до города Ивделя, чтобы привлечь еще больше туристов на перевал Дятлова. Также планируется разместить визит-центры в поселке Вижай и Ивделе.