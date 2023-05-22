Свердловские власти раскрыли, как туристы будут добираться до перевала Дятлова

В Свердловской области будут развивать железнодорожный транспорт до Ивделя

Чтобы привлечь туристов на перевал Дятлова, власти займутся траспортной инфраструктурой Фото: Михаил Самарин

Свердловские власти задумались о развитии железнодорожного транспорта до Ивделя, чтобы привлечь еще больше туристов на перевал Дятлова, где в 1959 году погибла группа туристов из УПИ. Об этом заявил заместитель губернатора Дмитрий Ионин на публичных обсуждениях туристического развития севера в креативном кластере «Домна».

«Конечно, если говорить о туризме на перевале Дятлова, то размещать визит-центры будем только в Ивделе и Вижае. Также мы планируем усилить доступность с точки зрения железной дороги, поставить туристические информационнын центры», — рассказал Ионин. Однако об асфальтированной дороге до самого перевала речи не идет.

Но туристам предлагают добираться комфортным путем до ближайшего населенного пункта. «До поселка Вижай есть неплохая дорога, можно доехать на легковом автомобиле. А там дальше есть реки, которые можно переехать на УАЗике», — отметил глава Ивдельского городского округа Владимир Михель.

Ранее стало известно, что в 2023—2024 годах на Урале откроются «эконом» и «люкс» визит-центры с инфраструктурой для туристов на перевале Дятлова, где в 1959 году погибли девять туристов-студентов УПИ. При этом в Уральской ассоциации туризма предупредили об опасности такого туристического места маршрута: в организации считают, что возможно создание походов только для вип-групп в сопровождении профессионалов.