В ЯНАО начнут развивать беспилотную авиацию

22 мая 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

В округе начнут завивать беспилотные авиационные системы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе будут развивать беспилотную авиацию. Об этом глава региона Дмитрий Артюхов договорился на встрече в Москве с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, сообщили в правительстве округа. «В Москве состоялась встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой. По итогам встречи достигнута договоренность о сотрудничестве в вопросах поддержки беспилотной авиации», — говорится в сообщении. Ямальская команда поучаствует в проектно-образовательном интенсиве Архипелаг-2023. Целью программы является выполнение поручения Владимира Путина по развитию беспилотных авиационных систем. Артюхов также отметил, что региону нужны беспилотники для контроля и мониторинга лесных пожаров, паводковой обстановки, поиска и спасения людей. Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов и с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым запустят новый проект в округе. В Салехарде открыли первый пункт для наблюдений за изменениями мерзлоты.

В Ямало-Ненецком автономном округе будут развивать беспилотную авиацию. Об этом глава региона Дмитрий Артюхов договорился на встрече в Москве с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, сообщили в правительстве округа. «В Москве состоялась встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой. По итогам встречи достигнута договоренность о сотрудничестве в вопросах поддержки беспилотной авиации», — говорится в сообщении. Ямальская команда поучаствует в проектно-образовательном интенсиве Архипелаг-2023. Целью программы является выполнение поручения Владимира Путина по развитию беспилотных авиационных систем. Артюхов также отметил, что региону нужны беспилотники для контроля и мониторинга лесных пожаров, паводковой обстановки, поиска и спасения людей. Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов и с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым запустят новый проект в округе. В Салехарде открыли первый пункт для наблюдений за изменениями мерзлоты.