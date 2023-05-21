21 мая 2023
20 мая 2023

В ЯНАО начнут развивать беспилотную авиацию

© Служба новостей «URA.RU»
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В округе начнут завивать беспилотные авиационные системы Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе будут развивать беспилотную авиацию. Об этом глава региона Дмитрий Артюхов договорился на встрече в Москве с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, сообщили в правительстве округа.

«В Москве состоялась встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой. По итогам встречи достигнута договоренность о сотрудничестве в вопросах поддержки беспилотной авиации», — говорится в сообщении.

Ямальская команда поучаствует в проектно-образовательном интенсиве Архипелаг-2023. Целью программы является выполнение поручения Владимира Путина по развитию беспилотных авиационных систем. Артюхов также отметил, что региону нужны беспилотники для контроля и мониторинга лесных пожаров, паводковой обстановки, поиска и спасения людей.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов и с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым запустят новый проект в округе. В Салехарде открыли первый пункт для наблюдений за изменениями мерзлоты.

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В Ямало-Ненецком автономном округе будут развивать беспилотную авиацию. Об этом глава региона Дмитрий Артюхов договорился на встрече в Москве с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, сообщили в правительстве округа. «В Москве состоялась встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой. По итогам встречи достигнута договоренность о сотрудничестве в вопросах поддержки беспилотной авиации», — говорится в сообщении. Ямальская команда поучаствует в проектно-образовательном интенсиве Архипелаг-2023. Целью программы является выполнение поручения Владимира Путина по развитию беспилотных авиационных систем. Артюхов также отметил, что региону нужны беспилотники для контроля и мониторинга лесных пожаров, паводковой обстановки, поиска и спасения людей. Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов и с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым запустят новый проект в округе. В Салехарде открыли первый пункт для наблюдений за изменениями мерзлоты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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