В ЯНАО начнут развивать беспилотную авиацию

В Ямало-Ненецком автономном округе будут развивать беспилотную авиацию. Об этом глава региона Дмитрий Артюхов договорился на встрече в Москве с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, сообщили в правительстве округа.
«В Москве состоялась встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой. По итогам встречи достигнута договоренность о сотрудничестве в вопросах поддержки беспилотной авиации», — говорится в сообщении.
Ямальская команда поучаствует в проектно-образовательном интенсиве Архипелаг-2023. Целью программы является выполнение поручения Владимира Путина по развитию беспилотных авиационных систем. Артюхов также отметил, что региону нужны беспилотники для контроля и мониторинга лесных пожаров, паводковой обстановки, поиска и спасения людей.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов и с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым запустят новый проект в округе. В Салехарде открыли первый пункт для наблюдений за изменениями мерзлоты.
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