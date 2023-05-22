Марочко раскрыл, куда ушли солдаты ВСУ из Бахмута

Солдаты Украины, которые покинули Бахмут (Артемовск), находятся в Часом Яре. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что город станет новой точкой украинкой обороны.
«Противник отошел [из Бахмута] в район населенного пункта Часов Яр. Там прошла частичная переброска сил после доукомплектования и на купянское, и на краснолиманское направления, но основные части остались именно в Часов Яре», — заявил Марочко в эфире на телеканале «Россия 24». Он отметил, что Часов Яр станет новой точкой сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, освободив город российские силы смогут выйти на обширные территории до следующего огромного укрепрайона Славянск-Краматорск-Дружковка.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что Бахмут полностью освобожден. Бои за город, которые шли с августа 2022 года, завершились. На крыше крайнего здания в Бахмуте был водружен российский флаг.
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