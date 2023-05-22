Лесные пожары в Свердловской области спровоцировали плохую видимость на дорогах

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ЕКАД окутало смогом Фото:

В Свердловской области продолжают бушевать пожары. Спасатели предупреждает водителей о том, что на некоторых участках автодорог из-за пожаров снизилась видимость. Такая ситуация возникла на ЕКАД. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«В связи с задымлением от лесного пожара в районе Северки ограничена видимость на ЕКАД с 52 до 58 км. Будьте бдительны!», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по сухой траве. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Больше 400 человек остались без жилья.

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В Свердловской области продолжают бушевать пожары. Спасатели предупреждает водителей о том, что на некоторых участках автодорог из-за пожаров снизилась видимость. Такая ситуация возникла на ЕКАД. Об этом сообщили в региональном МЧС. «В связи с задымлением от лесного пожара в районе Северки ограничена видимость на ЕКАД с 52 до 58 км. Будьте бдительны!», — сказано в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по сухой траве. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Больше 400 человек остались без жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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