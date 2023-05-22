Лесные пожары в Свердловской области спровоцировали плохую видимость на дорогах

22 мая 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

ЕКАД окутало смогом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Свердловской области продолжают бушевать пожары. Спасатели предупреждает водителей о том, что на некоторых участках автодорог из-за пожаров снизилась видимость. Такая ситуация возникла на ЕКАД. Об этом сообщили в региональном МЧС. «В связи с задымлением от лесного пожара в районе Северки ограничена видимость на ЕКАД с 52 до 58 км. Будьте бдительны!», — сказано в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по сухой траве. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Больше 400 человек остались без жилья.

В Свердловской области продолжают бушевать пожары. Спасатели предупреждает водителей о том, что на некоторых участках автодорог из-за пожаров снизилась видимость. Такая ситуация возникла на ЕКАД. Об этом сообщили в региональном МЧС. «В связи с задымлением от лесного пожара в районе Северки ограничена видимость на ЕКАД с 52 до 58 км. Будьте бдительны!», — сказано в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по сухой траве. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Больше 400 человек остались без жилья.