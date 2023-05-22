Лесные пожары в Свердловской области спровоцировали плохую видимость на дорогах

В Свердловской области продолжают бушевать пожары. Спасатели предупреждает водителей о том, что на некоторых участках автодорог из-за пожаров снизилась видимость. Такая ситуация возникла на ЕКАД. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«В связи с задымлением от лесного пожара в районе Северки ограничена видимость на ЕКАД с 52 до 58 км. Будьте бдительны!», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по сухой траве. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Больше 400 человек остались без жилья.
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