В Екатеринбурге охранник магазина убил человека за кражу бутылки водки. Фото

22 мая 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге охранник магазина убил мужчину из-за кражи алкоголя Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 21-летний охранник продуктового магазина убил 41-летнего мужчину, укравшего бутылку водки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области. «По версии следствия, 17 мая обвиняемый 21-летний охранник, находясь в магазине по улице Грибоедова, нанес 41-летнему незнакомому мужчине удар кулаком в область головы. От удара потерпевший упал на пол, ударившись головой. В дальнейшем мужчина был госпитализирован в медучреждение, где в тот же день скончался от черепно-мозговой травмы», — сказано в сообщении. Пострадавший пытался похитить бутылку водки. В настоящее время следователи СК России продолжают выполнение следственных мероприятий. По информации УМВД по Екатеринбургу, после получения травмы мужчина пришел домой с телесными повреждениями и потерял сознание. Соседка пострадавшего вызвала наряд полиции, после чего силовики обратились в «скорую помощь», которая доставила 41-летнего в больницу. Подозреваемый дал признательные показания. Его передали сотрудникам СКР. В Екатеринбурге охранник убил человека из-за кражи алкоголя Фото: пресс-служба СК Свердловской области

В Екатеринбурге 21-летний охранник продуктового магазина убил 41-летнего мужчину, укравшего бутылку водки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области. «По версии следствия, 17 мая обвиняемый 21-летний охранник, находясь в магазине по улице Грибоедова, нанес 41-летнему незнакомому мужчине удар кулаком в область головы. От удара потерпевший упал на пол, ударившись головой. В дальнейшем мужчина был госпитализирован в медучреждение, где в тот же день скончался от черепно-мозговой травмы», — сказано в сообщении. Пострадавший пытался похитить бутылку водки. В настоящее время следователи СК России продолжают выполнение следственных мероприятий. По информации УМВД по Екатеринбургу, после получения травмы мужчина пришел домой с телесными повреждениями и потерял сознание. Соседка пострадавшего вызвала наряд полиции, после чего силовики обратились в «скорую помощь», которая доставила 41-летнего в больницу. Подозреваемый дал признательные показания. Его передали сотрудникам СКР.