В Екатеринбурге 21-летний охранник продуктового магазина убил 41-летнего мужчину, укравшего бутылку водки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.
«По версии следствия, 17 мая обвиняемый 21-летний охранник, находясь в магазине по улице Грибоедова, нанес 41-летнему незнакомому мужчине удар кулаком в область головы. От удара потерпевший упал на пол, ударившись головой. В дальнейшем мужчина был госпитализирован в медучреждение, где в тот же день скончался от черепно-мозговой травмы», — сказано в сообщении. Пострадавший пытался похитить бутылку водки. В настоящее время следователи СК России продолжают выполнение следственных мероприятий.
По информации УМВД по Екатеринбургу, после получения травмы мужчина пришел домой с телесными повреждениями и потерял сознание. Соседка пострадавшего вызвала наряд полиции, после чего силовики обратились в «скорую помощь», которая доставила 41-летнего в больницу.
Подозреваемый дал признательные показания. Его передали сотрудникам СКР.
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