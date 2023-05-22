Самолет Сургут-Москва экстренно приземлится в Перми

Сейчас лайнер направляется в аэропорт Перми для посадки
Пассажирский самолет, летящий в Москву, подал сигнал тревоги и планирует совершить в Перми экстренную посадку. Лайнер направлялся в столицу из Сургута.
«Пассажирский самолет, летевший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги. Воздушный борт развернулся и планирует совершить экстренную посадку в Перми», — передает «ТАСС» со ссылкой на авиационные службы.
Экстренно связаться с пресс-службой аэропорта Большое Савино не удалось. URA.RU направило запрос в компанию запрос информации.
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