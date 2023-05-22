Самолет Сургут-Москва экстренно приземлится в Перми

22 мая 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Сейчас лайнер направляется в аэропорт Перми для посадки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пассажирский самолет, летящий в Москву, подал сигнал тревоги и планирует совершить в Перми экстренную посадку. Лайнер направлялся в столицу из Сургута. «Пассажирский самолет, летевший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги. Воздушный борт развернулся и планирует совершить экстренную посадку в Перми», — передает «ТАСС» со ссылкой на авиационные службы. Экстренно связаться с пресс-службой аэропорта Большое Савино не удалось. URA.RU направило запрос в компанию запрос информации.

Пассажирский самолет, летящий в Москву, подал сигнал тревоги и планирует совершить в Перми экстренную посадку. Лайнер направлялся в столицу из Сургута. «Пассажирский самолет, летевший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги. Воздушный борт развернулся и планирует совершить экстренную посадку в Перми», — передает «ТАСС» со ссылкой на авиационные службы. Экстренно связаться с пресс-службой аэропорта Большое Савино не удалось. URA.RU направило запрос в компанию запрос информации.