Самолет Сургут-Москва экстренно приземлится в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , самолет
Сейчас лайнер направляется в аэропорт Перми для посадки Фото:

Пассажирский самолет, летящий в Москву, подал сигнал тревоги и планирует совершить в Перми экстренную посадку. Лайнер направлялся в столицу из Сургута.

«Пассажирский самолет, летевший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги. Воздушный борт развернулся и планирует совершить экстренную посадку в Перми», — передает «ТАСС» со ссылкой на авиационные службы.

Экстренно связаться с пресс-службой аэропорта Большое Савино не удалось. URA.RU направило запрос в компанию запрос информации.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажирский самолет, летящий в Москву, подал сигнал тревоги и планирует совершить в Перми экстренную посадку. Лайнер направлялся в столицу из Сургута. «Пассажирский самолет, летевший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги. Воздушный борт развернулся и планирует совершить экстренную посадку в Перми», — передает «ТАСС» со ссылкой на авиационные службы. Экстренно связаться с пресс-службой аэропорта Большое Савино не удалось. URA.RU направило запрос в компанию запрос информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...