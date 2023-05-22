22 мая 2023
21 мая 2023
20 мая 2023

Мэр из ХМАО встретился с предпринимателями, получившими гранты на развитие бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, рукопожатие, чиновники, депутаты
Заплатин отметил важность поддержки инициативных жителей района Фото:

Глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин встретился с предпринимателями, получившими от района гранты на развитие бизнеса и познакомился с развитием и результатами их работы. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале.

«В преддверии Дня российского предпринимательства, отмечаемого 26 мая, посетил предпринимателей районного центра. Илшат Зиялтдинов возглавляет стоматологическую клинику „Жемчуг“. Проект получил грантовую поддержку из бюджета района в размере 300 тыс. руб. На выделенные средства приобретено оборудование, расходные материалы», — говорится в сообщении.

Заплатин также провел встречу с владельцем фитнес-студии «Турбослим», получившим от района грант в размере 100 тысяч рублей. На выделенные средства был открыт фитнес-бар, куплен ноутбук, витрины и спортивное питание.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе за 2022 год на 27% увеличилось количество самозанятых. В абсолютном выражении этот показатель составил 52 921 человек.

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Глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин встретился с предпринимателями, получившими от района гранты на развитие бизнеса и познакомился с развитием и результатами их работы. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «В преддверии Дня российского предпринимательства, отмечаемого 26 мая, посетил предпринимателей районного центра. Илшат Зиялтдинов возглавляет стоматологическую клинику „Жемчуг“. Проект получил грантовую поддержку из бюджета района в размере 300 тыс. руб. На выделенные средства приобретено оборудование, расходные материалы», — говорится в сообщении. Заплатин также провел встречу с владельцем фитнес-студии «Турбослим», получившим от района грант в размере 100 тысяч рублей. На выделенные средства был открыт фитнес-бар, куплен ноутбук, витрины и спортивное питание. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе за 2022 год на 27% увеличилось количество самозанятых. В абсолютном выражении этот показатель составил 52 921 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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