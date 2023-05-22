Мэр из ХМАО встретился с предпринимателями, получившими гранты на развитие бизнеса

Заплатин отметил важность поддержки инициативных жителей района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Октябрьского района (ХМАО) Сергей Заплатин встретился с предпринимателями, получившими от района гранты на развитие бизнеса и познакомился с развитием и результатами их работы. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале.

«В преддверии Дня российского предпринимательства, отмечаемого 26 мая, посетил предпринимателей районного центра. Илшат Зиялтдинов возглавляет стоматологическую клинику „Жемчуг“. Проект получил грантовую поддержку из бюджета района в размере 300 тыс. руб. На выделенные средства приобретено оборудование, расходные материалы», — говорится в сообщении.

Заплатин также провел встречу с владельцем фитнес-студии «Турбослим», получившим от района грант в размере 100 тысяч рублей. На выделенные средства был открыт фитнес-бар, куплен ноутбук, витрины и спортивное питание.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе за 2022 год на 27% увеличилось количество самозанятых. В абсолютном выражении этот показатель составил 52 921 человек.