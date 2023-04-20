В ХМАО на треть увеличилось количество самозанятых

В Ханты-Мансийском автономном округе за 2022 год на 27% увеличилось количество самозанятых. В абсолютном выражении этот показатель составил 52 921 человек. Об этом рассказал на своей странице в telegram-канале вице-губернатор Югры Роман Генкель.
«Выступил перед депутатами Думы Югры с итогами исполнения закона „О развитии малого и среднего предпринимательства в Югре в 2022 году“. Количество самозанятых выросло на 27% — 52 921 югорчанин применяет налог на профессиональный доход», — говорится в сообщении.
Отмечаются положительных тенденций развития предпринимательства в округе. Произошло увеличение количества предпринимателей в целом, выросло количество представителей малого и среднего предпринимательства (далее МСП) на 10% и также увеличились налоговые отчисления субъектами МСП до 23 миллиардов рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО компенсируют бизнесу расходы на экспорт. Кэшбек предусмотрен окружными властями в рамках антисанкционной поддержки предпринимателей. Его размер составляет 5% от суммы контракта и имеет ограничение — миллион рублей.
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