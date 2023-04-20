20 апреля 2023
19 апреля 2023

В ХМАО на треть увеличилось количество самозанятых

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол РБК Загородная недвижимость. Тюмень, предприниматель, руководитель, деловой человек, директор
В ХМАО насчитывается почти 53 тысяч самозанятых Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за 2022 год на 27% увеличилось количество самозанятых. В абсолютном выражении этот показатель составил 52 921 человек. Об этом рассказал на своей странице в telegram-канале вице-губернатор Югры Роман Генкель.

«Выступил перед депутатами Думы Югры с итогами исполнения закона „О развитии малого и среднего предпринимательства в Югре в 2022 году“. Количество самозанятых выросло на 27% — 52 921 югорчанин применяет налог на профессиональный доход», — говорится в сообщении.

Отмечаются положительных тенденций развития предпринимательства в округе. Произошло увеличение количества предпринимателей в целом, выросло количество представителей малого и среднего предпринимательства (далее МСП) на 10% и также увеличились налоговые отчисления субъектами МСП до 23 миллиардов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО компенсируют бизнесу расходы на экспорт. Кэшбек предусмотрен окружными властями в рамках антисанкционной поддержки предпринимателей. Его размер составляет 5% от суммы контракта и имеет ограничение — миллион рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за 2022 год на 27% увеличилось количество самозанятых. В абсолютном выражении этот показатель составил 52 921 человек. Об этом рассказал на своей странице в telegram-канале вице-губернатор Югры Роман Генкель. «Выступил перед депутатами Думы Югры с итогами исполнения закона „О развитии малого и среднего предпринимательства в Югре в 2022 году“. Количество самозанятых выросло на 27% — 52 921 югорчанин применяет налог на профессиональный доход», — говорится в сообщении. Отмечаются положительных тенденций развития предпринимательства в округе. Произошло увеличение количества предпринимателей в целом, выросло количество представителей малого и среднего предпринимательства (далее МСП) на 10% и также увеличились налоговые отчисления субъектами МСП до 23 миллиардов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО компенсируют бизнесу расходы на экспорт. Кэшбек предусмотрен окружными властями в рамках антисанкционной поддержки предпринимателей. Его размер составляет 5% от суммы контракта и имеет ограничение — миллион рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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