Предприниматель обещает чистый доход в размере 250 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В поселке Пангоды (ЯНАО) предприниматель срочно пытается продать прицеп-бургерную, снизив стоимость бизнеса до 250 000 рублей. В объявлении на портале Avito первоначальная цена объекта составляла 400 тысяч рублей.

«Цена снижена в связи с обстоятельствами до 250 тысяч рублей! После вернется обратно в 400 тысяч рублей. Продается готовая, максимально оборудованная кухня. Потенциал мощности кухни 200 бургеров или шаурмы в день», — сообщается в объявлении на сайте.

Уточняется, что прицеп хорошо утеплен и даже в сильные морозы в нем тепло. Есть также возможность приобретения в рассрочку. Собственник бизнеса обещает новому владельцу ежемесячный доход от 250 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Салехарда (ЯНАО) избавляется от снегоболотохода, который производят на курганском предприятии «Вездеходы «Бурлак». Стоимость спецтехники почти 12 миллионов рублей.