В Салехарде избавляются от вездехода, произведенного в Кургане. Фото

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Тест-драйв вездеходов Бурлак. Курган , вездеход, тест драйв, голубые озера, бурлак
Вездеход «Бурлак» продают за 11,9 млн рублей Фото:

Житель Салехарда избавляется от снегоболотохода, который производят на курганском предприятии «Вездеходы «Бурлак». Стоимость спецтехники почти 12 миллионов рублей. Объявление о продажи размещено на сайте Avito.

«Продам снегоболотоход „Бурлак“. Приобретался новым. Версия экспедиционная, максимальная. Использовался несколько раз для личных выездов. В отличном состоянии. Стоимость: 11 900 000 рублей», — говорится в объявлении. Также владелец вездехода отметил, что в наличии есть два комплекта колес.

Ранее URA.RU писало, что МЧС России испытает курганские вездеходы в Арктике. В рамках экспедиции на Крайний Север на спецтехнике отработают способы спасения терпящих бедствие в арктических регионах.

В Салехраде продают курганский вездеход «Бурлак» за 11,9 млн рублей
В Салехраде продают курганский вездеход «Бурлак» за 11,9 млн рублей
Фото:

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Житель Салехарда избавляется от снегоболотохода, который производят на курганском предприятии «Вездеходы «Бурлак». Стоимость спецтехники почти 12 миллионов рублей. Объявление о продажи размещено на сайте Avito. «Продам снегоболотоход „Бурлак“. Приобретался новым. Версия экспедиционная, максимальная. Использовался несколько раз для личных выездов. В отличном состоянии. Стоимость: 11 900 000 рублей», — говорится в объявлении. Также владелец вездехода отметил, что в наличии есть два комплекта колес. Ранее URA.RU писало, что МЧС России испытает курганские вездеходы в Арктике. В рамках экспедиции на Крайний Север на спецтехнике отработают способы спасения терпящих бедствие в арктических регионах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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