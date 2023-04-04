В Салехарде избавляются от вездехода, произведенного в Кургане. Фото

04 апреля 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Вездеход «Бурлак» продают за 11,9 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Салехарда избавляется от снегоболотохода, который производят на курганском предприятии «Вездеходы «Бурлак». Стоимость спецтехники почти 12 миллионов рублей. Объявление о продажи размещено на сайте Avito. «Продам снегоболотоход „Бурлак“. Приобретался новым. Версия экспедиционная, максимальная. Использовался несколько раз для личных выездов. В отличном состоянии. Стоимость: 11 900 000 рублей», — говорится в объявлении. Также владелец вездехода отметил, что в наличии есть два комплекта колес. Ранее URA.RU писало, что МЧС России испытает курганские вездеходы в Арктике. В рамках экспедиции на Крайний Север на спецтехнике отработают способы спасения терпящих бедствие в арктических регионах. В Салехраде продают курганский вездеход «Бурлак» за 11,9 млн рублей Фото: Avito

Житель Салехарда избавляется от снегоболотохода, который производят на курганском предприятии «Вездеходы «Бурлак». Стоимость спецтехники почти 12 миллионов рублей. Объявление о продажи размещено на сайте Avito. «Продам снегоболотоход „Бурлак“. Приобретался новым. Версия экспедиционная, максимальная. Использовался несколько раз для личных выездов. В отличном состоянии. Стоимость: 11 900 000 рублей», — говорится в объявлении. Также владелец вездехода отметил, что в наличии есть два комплекта колес. Ранее URA.RU писало, что МЧС России испытает курганские вездеходы в Арктике. В рамках экспедиции на Крайний Север на спецтехнике отработают способы спасения терпящих бедствие в арктических регионах.