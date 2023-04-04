Житель Салехарда избавляется от снегоболотохода, который производят на курганском предприятии «Вездеходы «Бурлак». Стоимость спецтехники почти 12 миллионов рублей. Объявление о продажи размещено на сайте Avito.
«Продам снегоболотоход „Бурлак“. Приобретался новым. Версия экспедиционная, максимальная. Использовался несколько раз для личных выездов. В отличном состоянии. Стоимость: 11 900 000 рублей», — говорится в объявлении. Также владелец вездехода отметил, что в наличии есть два комплекта колес.
Ранее URA.RU писало, что МЧС России испытает курганские вездеходы в Арктике. В рамках экспедиции на Крайний Север на спецтехнике отработают способы спасения терпящих бедствие в арктических регионах.
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