21 мая 2023

Синоптик Пулин предрек свердловчанам 30-градусную жару

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Участок набережной между улицами Куйбышева и Малышева. Екатеринбург, яблоня цветет, лето, солнце, яблоня, цветущая яблоня, весна, дерево
Свердловчан с 25 мая ожидает 30-ти градусная жара, считает Алексей Пулин Фото:

В Свердловской области с 25 мая ожидается температура свыше +30 градусов тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«С четверга, 25 мая, дневные температуры в Свердловской области превысят +30 градусов, а к выходным, предварительно, могут достигнуть и +35. Об осадках, разумеется, мечтать не приходится», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Свердловской области 22 мая ожидается температура от +22 до +27 градусов. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует в этот же день ожидается переменная облачность без существенных осадков с температурой от +24 до +26 градусов тепла.

Ранее URA.RU передавало слова синоптика, что в регионе ожидаются дожди и грозы. Пасмурная погода на севере Свердловской области ожидается 22 и 23 мая.

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В Свердловской области с 25 мая ожидается температура свыше +30 градусов тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «С четверга, 25 мая, дневные температуры в Свердловской области превысят +30 градусов, а к выходным, предварительно, могут достигнуть и +35. Об осадках, разумеется, мечтать не приходится», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 22 мая ожидается температура от +22 до +27 градусов. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует в этот же день ожидается переменная облачность без существенных осадков с температурой от +24 до +26 градусов тепла. Ранее URA.RU передавало слова синоптика, что в регионе ожидаются дожди и грозы. Пасмурная погода на севере Свердловской области ожидается 22 и 23 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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