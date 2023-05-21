Синоптик Пулин предрек свердловчанам 30-градусную жару

22 мая 2023 в 06:55 Размер текста - 17 +

Свердловчан с 25 мая ожидает 30-ти градусная жара, считает Алексей Пулин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Свердловской области с 25 мая ожидается температура свыше +30 градусов тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «С четверга, 25 мая, дневные температуры в Свердловской области превысят +30 градусов, а к выходным, предварительно, могут достигнуть и +35. Об осадках, разумеется, мечтать не приходится», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 22 мая ожидается температура от +22 до +27 градусов. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует в этот же день ожидается переменная облачность без существенных осадков с температурой от +24 до +26 градусов тепла. Ранее URA.RU передавало слова синоптика, что в регионе ожидаются дожди и грозы. Пасмурная погода на севере Свердловской области ожидается 22 и 23 мая.

В Свердловской области с 25 мая ожидается температура свыше +30 градусов тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «С четверга, 25 мая, дневные температуры в Свердловской области превысят +30 градусов, а к выходным, предварительно, могут достигнуть и +35. Об осадках, разумеется, мечтать не приходится», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 22 мая ожидается температура от +22 до +27 градусов. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует в этот же день ожидается переменная облачность без существенных осадков с температурой от +24 до +26 градусов тепла. Ранее URA.RU передавало слова синоптика, что в регионе ожидаются дожди и грозы. Пасмурная погода на севере Свердловской области ожидается 22 и 23 мая.