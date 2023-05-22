22 мая 2023

Допрошенного замглавы Индустриального района Перми отпустили домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский, наручники
Ранее полиция задержала чиновника в рамках дела о мошенничестве Фото:

Полиция в Перми отпустила домой после допроса замглавы индустриального района города Дмитрия Безденежных. Сотрудники правоохранительных органов не стали обращаться в суд с ходатайством об аресте чиновника. Ранее его задержали на рабочем месте в рамках возбужденного уголовного дела.

«Городская полиция не стала обращаться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения первому заместителю главы администрации Индустриального района города Перми Дмитрию Безденежных», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Также сообщается, что домой отпустили и его помощницу. В пресс-службу УМВД по Перми отправлен запрос.

Ранее силовики провели обыски в администрации Индустриального района Перми, во время которых был задержан Безденежных и его помощница. Мероприятия прошли в рамках возбужденного уголовного дела по статье о мошенничестве. Как известно, чиновник курирует землепользование, ЖКХ, потребительский рынок и содержание дорог.

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Полиция в Перми отпустила домой после допроса замглавы индустриального района города Дмитрия Безденежных. Сотрудники правоохранительных органов не стали обращаться в суд с ходатайством об аресте чиновника. Ранее его задержали на рабочем месте в рамках возбужденного уголовного дела. «Городская полиция не стала обращаться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения первому заместителю главы администрации Индустриального района города Перми Дмитрию Безденежных», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Также сообщается, что домой отпустили и его помощницу. В пресс-службу УМВД по Перми отправлен запрос. Ранее силовики провели обыски в администрации Индустриального района Перми, во время которых был задержан Безденежных и его помощница. Мероприятия прошли в рамках возбужденного уголовного дела по статье о мошенничестве. Как известно, чиновник курирует землепользование, ЖКХ, потребительский рынок и содержание дорог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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