Допрошенного замглавы Индустриального района Перми отпустили домой

Полиция в Перми отпустила домой после допроса замглавы индустриального района города Дмитрия Безденежных. Сотрудники правоохранительных органов не стали обращаться в суд с ходатайством об аресте чиновника. Ранее его задержали на рабочем месте в рамках возбужденного уголовного дела.
«Городская полиция не стала обращаться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения первому заместителю главы администрации Индустриального района города Перми Дмитрию Безденежных», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Также сообщается, что домой отпустили и его помощницу. В пресс-службу УМВД по Перми отправлен запрос.
Ранее силовики провели обыски в администрации Индустриального района Перми, во время которых был задержан Безденежных и его помощница. Мероприятия прошли в рамках возбужденного уголовного дела по статье о мошенничестве. Как известно, чиновник курирует землепользование, ЖКХ, потребительский рынок и содержание дорог.
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