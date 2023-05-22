Допрошенного замглавы Индустриального района Перми отпустили домой

23 мая 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Ранее полиция задержала чиновника в рамках дела о мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция в Перми отпустила домой после допроса замглавы индустриального района города Дмитрия Безденежных. Сотрудники правоохранительных органов не стали обращаться в суд с ходатайством об аресте чиновника. Ранее его задержали на рабочем месте в рамках возбужденного уголовного дела. «Городская полиция не стала обращаться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения первому заместителю главы администрации Индустриального района города Перми Дмитрию Безденежных», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Также сообщается, что домой отпустили и его помощницу. В пресс-службу УМВД по Перми отправлен запрос. Ранее силовики провели обыски в администрации Индустриального района Перми, во время которых был задержан Безденежных и его помощница. Мероприятия прошли в рамках возбужденного уголовного дела по статье о мошенничестве. Как известно, чиновник курирует землепользование, ЖКХ, потребительский рынок и содержание дорог.

Полиция в Перми отпустила домой после допроса замглавы индустриального района города Дмитрия Безденежных. Сотрудники правоохранительных органов не стали обращаться в суд с ходатайством об аресте чиновника. Ранее его задержали на рабочем месте в рамках возбужденного уголовного дела. «Городская полиция не стала обращаться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения первому заместителю главы администрации Индустриального района города Перми Дмитрию Безденежных», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Также сообщается, что домой отпустили и его помощницу. В пресс-службу УМВД по Перми отправлен запрос. Ранее силовики провели обыски в администрации Индустриального района Перми, во время которых был задержан Безденежных и его помощница. Мероприятия прошли в рамках возбужденного уголовного дела по статье о мошенничестве. Как известно, чиновник курирует землепользование, ЖКХ, потребительский рынок и содержание дорог.