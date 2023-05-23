Пассажирка самолета Сургут-Москва, экстренно севшего в Перми, находится в больнице

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Сейчас женщина получает необходимую медицинскую помощь Фото:

Пассажирка самолета, летевшего из Сургута в Москву и экстренно запросившего посадки в пермском аэропорту, была доставлена бригадой реанимации в больницу, где сейчас проходит лечение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

Вечером 22 мая пассажирке самолета Сургут-Москва стало плохо во время полета. Борт совершил экстренную посадку в аэропорту Большое Савино, где женщину встретили медики. «Пациентка была госпитализирована в пермскую больницу, где ей оказывается необходимая помощь», — пояснили в министерстве.

Ранее URA.RU сообщало, что для того, чтобы совершить посадку, воздушное судно подавало сигнал тревоги. После того, как женщину осмотрели медики и отвезли ее в больницу, самолет вылетел в Москву.

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Пассажирка самолета, летевшего из Сургута в Москву и экстренно запросившего посадки в пермском аэропорту, была доставлена бригадой реанимации в больницу, где сейчас проходит лечение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. Вечером 22 мая пассажирке самолета Сургут-Москва стало плохо во время полета. Борт совершил экстренную посадку в аэропорту Большое Савино, где женщину встретили медики. «Пациентка была госпитализирована в пермскую больницу, где ей оказывается необходимая помощь», — пояснили в министерстве. Ранее URA.RU сообщало, что для того, чтобы совершить посадку, воздушное судно подавало сигнал тревоги. После того, как женщину осмотрели медики и отвезли ее в больницу, самолет вылетел в Москву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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