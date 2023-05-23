Пассажирка самолета Сургут-Москва, экстренно севшего в Перми, находится в больнице

23 мая 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Сейчас женщина получает необходимую медицинскую помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пассажирка самолета, летевшего из Сургута в Москву и экстренно запросившего посадки в пермском аэропорту, была доставлена бригадой реанимации в больницу, где сейчас проходит лечение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. Вечером 22 мая пассажирке самолета Сургут-Москва стало плохо во время полета. Борт совершил экстренную посадку в аэропорту Большое Савино, где женщину встретили медики. «Пациентка была госпитализирована в пермскую больницу, где ей оказывается необходимая помощь», — пояснили в министерстве. Ранее URA.RU сообщало, что для того, чтобы совершить посадку, воздушное судно подавало сигнал тревоги. После того, как женщину осмотрели медики и отвезли ее в больницу, самолет вылетел в Москву.

Пассажирка самолета, летевшего из Сургута в Москву и экстренно запросившего посадки в пермском аэропорту, была доставлена бригадой реанимации в больницу, где сейчас проходит лечение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. Вечером 22 мая пассажирке самолета Сургут-Москва стало плохо во время полета. Борт совершил экстренную посадку в аэропорту Большое Савино, где женщину встретили медики. «Пациентка была госпитализирована в пермскую больницу, где ей оказывается необходимая помощь», — пояснили в министерстве. Ранее URA.RU сообщало, что для того, чтобы совершить посадку, воздушное судно подавало сигнал тревоги. После того, как женщину осмотрели медики и отвезли ее в больницу, самолет вылетел в Москву.