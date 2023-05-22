Самолет из Сургута экстренно приземлился в Перми из-за болезни пассажира

22 мая 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Борт авиакомпании UTair экстренно совершил посадку в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермском аэропорту Большое Савино экстренно приземлился самолет, летевший из Сургута в Москву. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале пермского аэропорта. «Самолет рейса UT 296 авиакомпании UTair, следующий по маршруту Сургут — Москва, произвел незапланированную посадку в аэропорту Большое Савино в 19:41. Причиной посадки стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров», — говорится в сообщении. Сейчас медики оказывают пассажиру первую помощь. Информации о вылете борта в Москву пока нет. Ранее URA.RU сообщало, что самолет в небе подал сигнал тревоги и был направлен в ближайший аэропорт для экстренной посадки.

В пермском аэропорту Большое Савино экстренно приземлился самолет, летевший из Сургута в Москву. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале пермского аэропорта. «Самолет рейса UT 296 авиакомпании UTair, следующий по маршруту Сургут — Москва, произвел незапланированную посадку в аэропорту Большое Савино в 19:41. Причиной посадки стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров», — говорится в сообщении. Сейчас медики оказывают пассажиру первую помощь. Информации о вылете борта в Москву пока нет. Ранее URA.RU сообщало, что самолет в небе подал сигнал тревоги и был направлен в ближайший аэропорт для экстренной посадки.