Самолет из Сургута экстренно приземлился в Перми из-за болезни пассажира

В пермском аэропорту Большое Савино экстренно приземлился самолет, летевший из Сургута в Москву. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале пермского аэропорта.
«Самолет рейса UT 296 авиакомпании UTair, следующий по маршруту Сургут — Москва, произвел незапланированную посадку в аэропорту Большое Савино в 19:41. Причиной посадки стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров», — говорится в сообщении.
Сейчас медики оказывают пассажиру первую помощь. Информации о вылете борта в Москву пока нет. Ранее URA.RU сообщало, что самолет в небе подал сигнал тревоги и был направлен в ближайший аэропорт для экстренной посадки.
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