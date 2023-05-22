Самолет из Сургута экстренно приземлился в Перми из-за болезни пассажира

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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково, ан 24
Борт авиакомпании UTair экстренно совершил посадку в Перми Фото:

В пермском аэропорту Большое Савино экстренно приземлился самолет, летевший из Сургута в Москву. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале пермского аэропорта.

«Самолет рейса UT 296 авиакомпании UTair, следующий по маршруту Сургут — Москва, произвел незапланированную посадку в аэропорту Большое Савино в 19:41. Причиной посадки стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров», — говорится в сообщении.

Сейчас медики оказывают пассажиру первую помощь. Информации о вылете борта в Москву пока нет. Ранее URA.RU сообщало, что самолет в небе подал сигнал тревоги и был направлен в ближайший аэропорт для экстренной посадки.

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В пермском аэропорту Большое Савино экстренно приземлился самолет, летевший из Сургута в Москву. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале пермского аэропорта. «Самолет рейса UT 296 авиакомпании UTair, следующий по маршруту Сургут — Москва, произвел незапланированную посадку в аэропорту Большое Савино в 19:41. Причиной посадки стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров», — говорится в сообщении. Сейчас медики оказывают пассажиру первую помощь. Информации о вылете борта в Москву пока нет. Ранее URA.RU сообщало, что самолет в небе подал сигнал тревоги и был направлен в ближайший аэропорт для экстренной посадки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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