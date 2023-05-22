В свердловском минобре назвали самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2023 году

В Свердловской области ЕГЭ по обществознанию сдадут 48% выпускников

23 мая 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Выпускники, сдающие ЕГЭ по обществознанию, чаще всего планируют поступать на гуманитарные специальности Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Свердловской области самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ (Единый государственный экзамен) стало обществознание. Его выбрали 48% выпускников. Об этом сообщил начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального министерства образования и молодежной политики Татьяна Умнова. «В текущем году 16 870 выпускников планируют сдавать ЕГЭ. Самый выбираемый предмет уже на протяжении многих лет — это обществознание. В этом году этот предмет выбрали 48% выпускников. Как правило, эти выпускники планируют поступать на гуманитарные специальности. Второе место по популярности у информатики, а третье — у биологии», — заявила Умнова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подготовке и проведению ЕГЭ в Свердловской области в 2023 году. В 2023 году досрочный этап сдачи ЕГЭ проходил с 20 марта по 10 апреля. Основной период сдачи главного экзамена выпускников пройдет с 26 мая по 20 июня.

В Свердловской области самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ (Единый государственный экзамен) стало обществознание. Его выбрали 48% выпускников. Об этом сообщил начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального министерства образования и молодежной политики Татьяна Умнова. «В текущем году 16 870 выпускников планируют сдавать ЕГЭ. Самый выбираемый предмет уже на протяжении многих лет — это обществознание. В этом году этот предмет выбрали 48% выпускников. Как правило, эти выпускники планируют поступать на гуманитарные специальности. Второе место по популярности у информатики, а третье — у биологии», — заявила Умнова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подготовке и проведению ЕГЭ в Свердловской области в 2023 году. В 2023 году досрочный этап сдачи ЕГЭ проходил с 20 марта по 10 апреля. Основной период сдачи главного экзамена выпускников пройдет с 26 мая по 20 июня.