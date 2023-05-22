22 мая 2023

В свердловском минобре назвали самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2023 году

В Свердловской области ЕГЭ по обществознанию сдадут 48% выпускников
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, паспорт, школьники, паспорт рф, подготовка к егэ, школьники за партами, сдача егэ
Выпускники, сдающие ЕГЭ по обществознанию, чаще всего планируют поступать на гуманитарные специальности Фото:

В Свердловской области самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ (Единый государственный экзамен) стало обществознание. Его выбрали 48% выпускников. Об этом сообщил начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального министерства образования и молодежной политики Татьяна Умнова.

«В текущем году 16 870 выпускников планируют сдавать ЕГЭ. Самый выбираемый предмет уже на протяжении многих лет — это обществознание. В этом году этот предмет выбрали 48% выпускников. Как правило, эти выпускники планируют поступать на гуманитарные специальности. Второе место по популярности у информатики, а третье — у биологии», — заявила Умнова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подготовке и проведению ЕГЭ в Свердловской области в 2023 году.

В 2023 году досрочный этап сдачи ЕГЭ проходил с 20 марта по 10 апреля. Основной период сдачи главного экзамена выпускников пройдет с 26 мая по 20 июня.

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В Свердловской области самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ (Единый государственный экзамен) стало обществознание. Его выбрали 48% выпускников. Об этом сообщил начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального министерства образования и молодежной политики Татьяна Умнова. «В текущем году 16 870 выпускников планируют сдавать ЕГЭ. Самый выбираемый предмет уже на протяжении многих лет — это обществознание. В этом году этот предмет выбрали 48% выпускников. Как правило, эти выпускники планируют поступать на гуманитарные специальности. Второе место по популярности у информатики, а третье — у биологии», — заявила Умнова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подготовке и проведению ЕГЭ в Свердловской области в 2023 году. В 2023 году досрочный этап сдачи ЕГЭ проходил с 20 марта по 10 апреля. Основной период сдачи главного экзамена выпускников пройдет с 26 мая по 20 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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