Боррель: обучение украинских пилотов на F-16 началось

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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, stock, ф-16, ф16, f16
Украина скоро получит истребители F-16, заявил Жозеп Боррель Фото:

Некоторые европейские страны, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов управлению истребителями F-16. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Ряд стран, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для F-16», — заявил Боррель на заседании Совета по иностранным делам по вопросам обороны. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что Украина скоро получит истребители.

Ранее сообщалось, что Украина может получить F-16 уже к осени, передает «Национальная служба новостей». В Госдепартаменте США заявили, что предоставление истребителей Украине является приоритетом для Вашингтона. Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16.

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Некоторые европейские страны, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов управлению истребителями F-16. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Ряд стран, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для F-16», — заявил Боррель на заседании Совета по иностранным делам по вопросам обороны. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что Украина скоро получит истребители. Ранее сообщалось, что Украина может получить F-16 уже к осени, передает «Национальная служба новостей». В Госдепартаменте США заявили, что предоставление истребителей Украине является приоритетом для Вашингтона. Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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