Боррель: обучение украинских пилотов на F-16 началось

Некоторые европейские страны, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов управлению истребителями F-16. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Ряд стран, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для F-16», — заявил Боррель на заседании Совета по иностранным делам по вопросам обороны. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что Украина скоро получит истребители.
Ранее сообщалось, что Украина может получить F-16 уже к осени, передает «Национальная служба новостей». В Госдепартаменте США заявили, что предоставление истребителей Украине является приоритетом для Вашингтона. Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!