Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16

Бельгия подтвердила готовность совместно с другими странами НАТО обучать украинских пилотов управлению F-16. В ближайшее время обсудят параметры этого вопроса.
«Бельгия в воскресенье подтвердила готовность обучать украинских пилотов пилотированию F-16 совместно с другими странами НАТО. Практические детали этого вопроса будут уточняться в ближайшие дни», — пишут РИА Новости со ссылкой на представителя офиса премьер-министра Бельгии Александра де Кроо.
Вопрос участия страны обсуждался и был утвержден членами специального министерского совета. В ближайшие дни совместно с партнерами планируется установить формат участия Бельгии в обучении украинских пилотов.
Ранее BBC Украины раскрыли, как будут использовать истребители F-16 против России. Их планируют применять для прикрытия солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются продвинуться вперед в контрнаступлении и для отражения атак российских самолетов.
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