Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16 22 мая 2023 в 01:24 Размер текста - 17 + В ближайшие дни совместно с партнерами планируется установить формат участия Бельгии в обучении украинских пилотов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бельгия подтвердила готовность совместно с другими странами НАТО обучать украинских пилотов управлению F-16. В ближайшее время обсудят параметры этого вопроса. «Бельгия в воскресенье подтвердила готовность обучать украинских пилотов пилотированию F-16 совместно с другими странами НАТО. Практические детали этого вопроса будут уточняться в ближайшие дни», — пишут РИА Новости со ссылкой на представителя офиса премьер-министра Бельгии Александра де Кроо. Вопрос участия страны обсуждался и был утвержден членами специального министерского совета. В ближайшие дни совместно с партнерами планируется установить формат участия Бельгии в обучении украинских пилотов. Ранее BBC Украины раскрыли, как будут использовать истребители F-16 против России. Их планируют применять для прикрытия солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются продвинуться вперед в контрнаступлении и для отражения атак российских самолетов. Бельгия подтвердила готовность совместно с другими странами НАТО обучать украинских пилотов управлению F-16. В ближайшее время обсудят параметры этого вопроса. «Бельгия в воскресенье подтвердила готовность обучать украинских пилотов пилотированию F-16 совместно с другими странами НАТО. Практические детали этого вопроса будут уточняться в ближайшие дни», — пишут РИА Новости со ссылкой на представителя офиса премьер-министра Бельгии Александра де Кроо. Вопрос участия страны обсуждался и был утвержден членами специального министерского совета. В ближайшие дни совместно с партнерами планируется установить формат участия Бельгии в обучении украинских пилотов. Ранее BBC Украины раскрыли, как будут использовать истребители F-16 против России. Их планируют применять для прикрытия солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются продвинуться вперед в контрнаступлении и для отражения атак российских самолетов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям