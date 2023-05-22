В Челябинск на несколько часов опаздывает самолет из Казани

В аэропорту Челябинска ожидают прилет самолета из Казани, который должен был совершить посадку еще до обеда 23 мая. Причины переноса времени не называются. По неподтвержденным данным, в самолете обнаружена неисправность двигателя.
Согласно онлайн-табло казанского аэропорта, вылет был запланирован на 06:15 утра по московскому времени, однако его сначала перенесли на 11 часов, а после отложили время отправки еще на 30 минут.
Ко времени, когда было решено перенести взлет еще на полчаса, пассажиры уже находились на борту. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой аэропорта. Там на звонок не ответили.
По данным telegram-канала «AVIAINCIDENT», в двигатель самолета компании Red Wings попала стружка. Произошло срабатывание сигнализации. Экипаж запросил разрешение выехать на стоянку для выяснения причины и высадки пассажиров.
В пресс-службу авиакомпании направлен официальный запрос. Он будет опубликован после получения.
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