Умер бывший проректор курганского вуза

Профессор Анатолий Степановских скончался на 84-м году жизни Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывший проректор по научной работе Курганской сельскохозяйственной академии, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Анатолий Степановских ушел из жизни. Прощание с Степановских пройдет 23 мая в микрорайоне КГСХА, сообщили в группе филиала КГУ в соцсети «ВКонтакте».

«Коллектив института инженерии и агрономии с прискорбием сообщает, что на 84 году ушел из жизни доктор сельскохозяйственных наук, профессор Степановских Анатолий Сергеевич. Прощание будет проходить 23 мая 2023 с 13.30 до 14.00 в мкрн. КГСХА, похороны — в 14.30 на кладбище Гренада», — говорится в сообщении филиала КГУ.

Анатолий Степановских окончил агрономический факультет Курганского сельскохозяйственного института в 1963 году. Работал главным агрономом колхоза «Путь Ленина» Увельского района Челябинской области и без отрыва от производства, окончил педагогический факультет Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. С 1967 года начал работать в Курганском сельхозинституте (с 1994 года — академии). С 1976 по 1986 гг. был деканом агрономического факультета, с 1988 по 2002 гг. — проректором по научной работе. Более 20 лет возглавлял кафедру экологии и защиты растений. Степановских автор 270 научных и методических работ, в том числе 8 монографий, 18 книг и брошюр, 30 учебников и учебных пособий для студентов вузов. За труд и успехи получил многочисленные награды, в том числе почетные звания «Заслуженный агроном» и «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

Степановских Анатолий Сергеевич скончался на 84-м году жизни фото: группа «Курганская ГСХА», «ВКонтакте»