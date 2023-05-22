Тюменские власти попросили у Минздрава РФ миллиарды на строительство больницы

Власти оценили строительство нового корпуса ОКБ №2 в 8,5 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Тюменской области подали в Минздрав РФ заявку на софинансирование строительства нового приемно-диагностического комплекса ОКБ №2. Об этом во время выступления в верхней палате парламента РФ рассказала вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских. Общая стоимость проекта составляет около 8,5 млрд рублей.

«В настоящее время, осуществляется разработка проектной документации, это делаем за счет средств бюджета области, нового корпуса, способного принимать до тысячи пациентов в сутки и оказывать все необходимые виды экстренной высокотехнологичной помощи. Мы считаем, что до 2023 — 24 гг. мы эту работу сделаем, но нам необходима помощь федерального бюджета. Предполагаемая стоимость объекта составляет 8 млрд 500 млн рублей. Основную долю софинансирования, 70%, мы берем на себя. Нам нужна помощь хотя бы в объеме 30%», — заявила Кузнечевских во время выступления в верхней палате парламента РФ.

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, который принимал участие в заседании по ВКС, сообщил, что в Минздрав РФ поступила заявка от Тюменской области на софинансирование строительства больницы. Она находится на рассмотрении.