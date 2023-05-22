В ЯНАО простились с военным, погибшим в зоне спецоперации

23 мая 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

В Надыме похоронили участника СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Надыме (ЯНАО) похоронили Андрея Паршина, который погиб в ходе спецоперации. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Жаромских. «Сегодня простились с нашим земляком, воином Андреем Паршиным. Навсегда Андрей останется для нас примером мужества и верности Отчизне, воинскому долгу», — написал мэр. Жаромских выразил искреннее соболезнования и готовность помочь родным военного. Спецоперация на территориях Украины началась в феврале прошлого года. Тогда глава РФ Владимир Путин сообщил, что основная ее цель — защитить мирное население Донбасса от агрессии ВСУ.

В Надыме (ЯНАО) похоронили Андрея Паршина, который погиб в ходе спецоперации. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Жаромских. «Сегодня простились с нашим земляком, воином Андреем Паршиным. Навсегда Андрей останется для нас примером мужества и верности Отчизне, воинскому долгу», — написал мэр. Жаромских выразил искреннее соболезнования и готовность помочь родным военного. Спецоперация на территориях Украины началась в феврале прошлого года. Тогда глава РФ Владимир Путин сообщил, что основная ее цель — защитить мирное население Донбасса от агрессии ВСУ.