22 мая 2023
21 мая 2023

В ЯНАО простились с военным, погибшим в зоне спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
В Надыме похоронили участника СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Надыме (ЯНАО) похоронили Андрея Паршина, который погиб в ходе спецоперации. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Жаромских.

«Сегодня простились с нашим земляком, воином Андреем Паршиным. Навсегда Андрей останется для нас примером мужества и верности Отчизне, воинскому долгу», — написал мэр. Жаромских выразил искреннее соболезнования и готовность помочь родным военного.

Спецоперация на территориях Украины началась в феврале прошлого года. Тогда глава РФ Владимир Путин сообщил, что основная ее цель — защитить мирное население Донбасса от агрессии ВСУ.

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В Надыме (ЯНАО) похоронили Андрея Паршина, который погиб в ходе спецоперации. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Жаромских. «Сегодня простились с нашим земляком, воином Андреем Паршиным. Навсегда Андрей останется для нас примером мужества и верности Отчизне, воинскому долгу», — написал мэр. Жаромских выразил искреннее соболезнования и готовность помочь родным военного. Спецоперация на территориях Украины началась в феврале прошлого года. Тогда глава РФ Владимир Путин сообщил, что основная ее цель — защитить мирное население Донбасса от агрессии ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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