В ЯНАО простились с военным, погибшим в зоне спецоперации

В Надыме похоронили участника СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Надыме (ЯНАО) похоронили Андрея Паршина, который погиб в ходе спецоперации. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Жаромских.
«Сегодня простились с нашим земляком, воином Андреем Паршиным. Навсегда Андрей останется для нас примером мужества и верности Отчизне, воинскому долгу», — написал мэр. Жаромских выразил искреннее соболезнования и готовность помочь родным военного.
Спецоперация на территориях Украины началась в феврале прошлого года. Тогда глава РФ Владимир Путин сообщил, что основная ее цель — защитить мирное население Донбасса от агрессии ВСУ.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!