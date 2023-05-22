В ХМАО упала стоимость авиабилетов до Калининграда

23 мая 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

В конце мая в Калининград можно улететь за 10 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО снизилась цена на перелеты в Калининград. На конец мая стоимость билета в одну сторону из Сургута составляет менее 10 тысяч рублей. «Минимальная стоимость перелета из Сургута в Калининград на 30 мая составляет 9 639 рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». Рейс предусматривает длительную пересадку в Москве, а общее время в пути около 16 часов. Согласно графику цен, стоимость билетов ранее — на две тысячи дороже. Билеты на самолет в Калининград из Нижневартовска на аналогичную дату тем временем стоят около 11 тысяч рублей. При этом у рейса две пересадки — в Ханты-Мансийске и Москве, а общее время в пути составит больше суток. Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания Utair запустит прямой рейс из Сургута в Анталью. Направление будет доступно с 5 июня.

В ХМАО снизилась цена на перелеты в Калининград. На конец мая стоимость билета в одну сторону из Сургута составляет менее 10 тысяч рублей. «Минимальная стоимость перелета из Сургута в Калининград на 30 мая составляет 9 639 рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». Рейс предусматривает длительную пересадку в Москве, а общее время в пути около 16 часов. Согласно графику цен, стоимость билетов ранее — на две тысячи дороже. Билеты на самолет в Калининград из Нижневартовска на аналогичную дату тем временем стоят около 11 тысяч рублей. При этом у рейса две пересадки — в Ханты-Мансийске и Москве, а общее время в пути составит больше суток. Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания Utair запустит прямой рейс из Сургута в Анталью. Направление будет доступно с 5 июня.