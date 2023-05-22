22 мая 2023

В ХМАО упала стоимость авиабилетов до Калининграда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Ханты-Мансийск, касса
В конце мая в Калининград можно улететь за 10 тысяч рублей Фото:

В ХМАО снизилась цена на перелеты в Калининград. На конец мая стоимость билета в одну сторону из Сургута составляет менее 10 тысяч рублей.

«Минимальная стоимость перелета из Сургута в Калининград на 30 мая составляет 9 639 рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». Рейс предусматривает длительную пересадку в Москве, а общее время в пути около 16 часов. Согласно графику цен, стоимость билетов ранее — на две тысячи дороже.

Билеты на самолет в Калининград из Нижневартовска на аналогичную дату тем временем стоят около 11 тысяч рублей. При этом у рейса две пересадки — в Ханты-Мансийске и Москве, а общее время в пути составит больше суток.

Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания Utair запустит прямой рейс из Сургута в Анталью. Направление будет доступно с 5 июня.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО снизилась цена на перелеты в Калининград. На конец мая стоимость билета в одну сторону из Сургута составляет менее 10 тысяч рублей. «Минимальная стоимость перелета из Сургута в Калининград на 30 мая составляет 9 639 рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». Рейс предусматривает длительную пересадку в Москве, а общее время в пути около 16 часов. Согласно графику цен, стоимость билетов ранее — на две тысячи дороже. Билеты на самолет в Калининград из Нижневартовска на аналогичную дату тем временем стоят около 11 тысяч рублей. При этом у рейса две пересадки — в Ханты-Мансийске и Москве, а общее время в пути составит больше суток. Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания Utair запустит прямой рейс из Сургута в Анталью. Направление будет доступно с 5 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...