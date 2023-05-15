Utair запустит новый рейс из ХМАО в Анталью

Рейсы начнут выполнять с 5 июня
Авиакомпания Utair с 5 июня запустит прямой рейс из Сургута (ХМАО) в Анталью. Полеты будут выполняться по понедельникам.
«С 5 июня авиакомпания Utair начнет выполнять рейсы из Сургута в Анталью. Полеты на популярный турецкий курорт запланированы по понедельникам», — говорится на сайте аэропорта Сургута.
Вылеты из Сургута запланированы на 06:55, а из Антальи — в 12:15. Время в пути составит 6 часов 20 минут. Подобный рейс авиакомпания ввела впервые.
Ранее URA.RU рассказывало, что Utair открывает новый курортный авиарейс из ХМАО. С 6 июня авиакомпания также начнет летать из Нижневартовска в Минеральные воды.
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