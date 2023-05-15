15 мая 2023

Utair запустит новый рейс из ХМАО в Анталью

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, обслуживание самолета, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково, служба наземной подготовки полетов
Рейсы начнут выполнять с 5 июня Фото:

Авиакомпания Utair с 5 июня запустит прямой рейс из Сургута (ХМАО) в Анталью. Полеты будут выполняться по понедельникам.

«С 5 июня авиакомпания Utair начнет выполнять рейсы из Сургута в Анталью. Полеты на популярный турецкий курорт запланированы по понедельникам», — говорится на сайте аэропорта Сургута.

Вылеты из Сургута запланированы на 06:55, а из Антальи — в 12:15. Время в пути составит 6 часов 20 минут. Подобный рейс авиакомпания ввела впервые.

Ранее URA.RU рассказывало, что Utair открывает новый курортный авиарейс из ХМАО. С 6 июня авиакомпания также начнет летать из Нижневартовска в Минеральные воды.

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Авиакомпания Utair с 5 июня запустит прямой рейс из Сургута (ХМАО) в Анталью. Полеты будут выполняться по понедельникам. «С 5 июня авиакомпания Utair начнет выполнять рейсы из Сургута в Анталью. Полеты на популярный турецкий курорт запланированы по понедельникам», — говорится на сайте аэропорта Сургута. Вылеты из Сургута запланированы на 06:55, а из Антальи — в 12:15. Время в пути составит 6 часов 20 минут. Подобный рейс авиакомпания ввела впервые. Ранее URA.RU рассказывало, что Utair открывает новый курортный авиарейс из ХМАО. С 6 июня авиакомпания также начнет летать из Нижневартовска в Минеральные воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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