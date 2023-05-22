В Перми часть Чернявского леса вывели из охранной зоны, запрещающей застройку

На заседании пермской городской думы депутаты приняли решение исключить из состава особо охраняемой природной территории «Черняевский лес» более пяти гектаров. Как пояснил на заседании начальник управления по экологии и природопользованию мэрии Дмитрий Андреев, на данном участке пока невозможно строительство жилых домов, но можно построить четырехэтажную гостиницу.
«На сегодняшний день Правилами землепользования и застройки установлена зона Ц-4. Здесь возможно строительство объектов рекреационной инфраструктуры: спорт, объекты культуры, гостиницы с ограничением высотности до четырех этажей», — сказал Андреев. Трансляция заседания велась на сайте думы.
Во время обсуждения депутат Геннадий Сторожев обратил внимание, что в будущем на данном участке разрешенную зону могут изменить и застроить его многоквартирным жильем. В результате лишь два депутата высказались простив выведения части леса из охраняемой зоны, трое воздержались. Решение было принято.
Как ранее писала газета «Коммерсант-Прикамье», речь идет об участке земли под базой отдыха «Чайка» на ул. Встречной, 33. В мэрии пояснили, что территория уже потеряла научную, культурную, эстетическое значение.
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