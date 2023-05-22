В реке Исеть в центре Екатеринбурга выловили огромного мертвого толстолобика. Видео с гигантской рыбой появилось в telegram-канале «Бандитский центр 18+».
«Вчерашним вечером на Плотинке из Исети выловили огроменного мертвого толстолобика. Что еще в Исети можно выловить?», — говорится в посте.
На кадрах видно, что рыба лежит на набережной в самом центре города. Очевидцы снимают ее на телефоны.
За комментарием корреспондент обратился в Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. В отделе госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области затруднились пояснить, водится ли толстолобик в Исети. «Мы изучим это видео», — пообещали специалисты.
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