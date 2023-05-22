22 мая 2023

В реке Исеть выловили гигантскую мертвую рыбу. Видео

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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , рыба, осетр, агро2022
Откуда в Исети взялся гигант и почему он мертвый — загадка. Фото:

В реке Исеть в центре Екатеринбурга выловили огромного мертвого толстолобика. Видео с гигантской рыбой появилось в telegram-канале «Бандитский центр 18+».

«Вчерашним вечером на Плотинке из Исети выловили огроменного мертвого толстолобика. Что еще в Исети можно выловить?», — говорится в посте.

На кадрах видно, что рыба лежит на набережной в самом центре города. Очевидцы снимают ее на телефоны.

За комментарием корреспондент обратился в Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. В отделе госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области затруднились пояснить, водится ли толстолобик в Исети. «Мы изучим это видео», — пообещали специалисты.

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В реке Исеть в центре Екатеринбурга выловили огромного мертвого толстолобика. Видео с гигантской рыбой появилось в telegram-канале «Бандитский центр 18+». «Вчерашним вечером на Плотинке из Исети выловили огроменного мертвого толстолобика. Что еще в Исети можно выловить?», — говорится в посте. На кадрах видно, что рыба лежит на набережной в самом центре города. Очевидцы снимают ее на телефоны. За комментарием корреспондент обратился в Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. В отделе госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области затруднились пояснить, водится ли толстолобик в Исети. «Мы изучим это видео», — пообещали специалисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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