Роспотребнадзор нашел нарушения в кофейне, рекламировавшей кофе на грудном молоке

В Пермской кофейне, рекламировавшей кофе на грудном молоке, хранили сливки с нарушениями

23 мая 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Сливки в кофейне хранили с нарушениями Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На владельца сети кофеен в Перми «Кофе смайл» Максима Кобелева составлен протокол об административном правонарушении за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Раньше кофейни предпринимателя прославились благодаря рекламе кофе на грудном молоке. «Руководитель кофеен, индивидуальный предприниматель Максим Кобелев сегодня приглашен на составление протокола об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ», — сообщает telegram-канал Properm со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Кобелеву может грозить штраф до 10 тысяч рублей или приостановление деятельности кофейни на 90 суток. Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки обнаружили, что в кофейне принимались и хранились ультрапстеризированные сливки без соответствующей документации. Специалисты из надзорного органа нагрянули в торговые точки после нашумевшей рекламы, в которой предприниматель рассказывал о кофе на грудном молоке. Такой продукт продавать незаконно, сообщали ранее в Роспотребнадзоре. Позже выяснилось, что молоко оказалось козьим, а владелец кофейни пошутил.

На владельца сети кофеен в Перми «Кофе смайл» Максима Кобелева составлен протокол об административном правонарушении за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Раньше кофейни предпринимателя прославились благодаря рекламе кофе на грудном молоке. «Руководитель кофеен, индивидуальный предприниматель Максим Кобелев сегодня приглашен на составление протокола об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ», — сообщает telegram-канал Properm со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Кобелеву может грозить штраф до 10 тысяч рублей или приостановление деятельности кофейни на 90 суток. Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки обнаружили, что в кофейне принимались и хранились ультрапстеризированные сливки без соответствующей документации. Специалисты из надзорного органа нагрянули в торговые точки после нашумевшей рекламы, в которой предприниматель рассказывал о кофе на грудном молоке. Такой продукт продавать незаконно, сообщали ранее в Роспотребнадзоре. Позже выяснилось, что молоко оказалось козьим, а владелец кофейни пошутил.