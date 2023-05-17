Грудное молоко в пермском капучино оказалось козьим

Пермская компания не использовала грудное молоко при приготовлении кофе. Вместо него в напиток наливали миндальное и козье молоко, об этом URA.RU рассказал источник в региональный бизнес-тусовке.
«На самом деле, мы так пошутили. Использовать грудное молоко не безопасно. Мы добиваемся такого же вкуса смешивая козье и миндальное молоко», — говорят в кофейне. За напиток на козьем и миндальном молоке кофеманам придется доплатить всего лишь 90 рублей к прайсовой стоимости кофе, а не 650 рублей, как заявлено в рекламе.
Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор по Пермскому краю признал незаконным продажу кофе на грудном молоке. Ведомство начало проверку.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.