Грудное молоко в пермском капучино оказалось козьим

В Пермской кофейне сообщили, что не добавляли грудное молоко в кофе

18 мая 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Вместо грудного молока клиентам предлагают козье и миндальное Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермская компания не использовала грудное молоко при приготовлении кофе. Вместо него в напиток наливали миндальное и козье молоко, об этом URA.RU рассказал источник в региональный бизнес-тусовке. «На самом деле, мы так пошутили. Использовать грудное молоко не безопасно. Мы добиваемся такого же вкуса смешивая козье и миндальное молоко», — говорят в кофейне. За напиток на козьем и миндальном молоке кофеманам придется доплатить всего лишь 90 рублей к прайсовой стоимости кофе, а не 650 рублей, как заявлено в рекламе. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор по Пермскому краю признал незаконным продажу кофе на грудном молоке. Ведомство начало проверку.

Пермская компания не использовала грудное молоко при приготовлении кофе. Вместо него в напиток наливали миндальное и козье молоко, об этом URA.RU рассказал источник в региональный бизнес-тусовке. «На самом деле, мы так пошутили. Использовать грудное молоко не безопасно. Мы добиваемся такого же вкуса смешивая козье и миндальное молоко», — говорят в кофейне. За напиток на козьем и миндальном молоке кофеманам придется доплатить всего лишь 90 рублей к прайсовой стоимости кофе, а не 650 рублей, как заявлено в рекламе. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор по Пермскому краю признал незаконным продажу кофе на грудном молоке. Ведомство начало проверку.